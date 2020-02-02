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HaberlerSağlıkSağlık Bakanı Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması!

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması!

Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından son gelişmeler hakkında bilgi veriyor. Bakan Koca, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirisinde hastalık yoktur. Sağlıklı olduklarından emin olmakla birlikte riski sıfırlamak için 62 kişinin 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmesine karar verildi. Bu amaçla organize ettiğimiz Zekai Tahir Hastanemizde takip edilmektedir. Herhangi bir hastalık bulgusu yoktur. Vatandaşlarımızı da sürekli güncel bilgilerden haberdar etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu

Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
HABERTURK.COM

Koronavirüs Bilim Kurulu altıncı kez toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından son gelişmeler hakkında bilgi veriyor.

Bakan Koca, "Her gün gelişmeler doğrultusunda Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler gözden geçirilmektedir. Bakanlığımız Bilim Kurulu'nca yapılan öneriler doğrultusunda tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirmektedir. Yeni koronavirüs hastalığının tanı, tedavi ve korunma önlemlerini içeren rehberimiz dünyada koronavirüse karşı bilgilendirme amacıyla ilk hazırlanan rehber kitapçıklardan bir tanesidir.

Bu rehber, hem Çin hem Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hem de diğer ülkelerden gelen verilere göre sürekli olarak güncellenmektedir. Bakanlığımız web sayfasında ayrıca erişime açıktır. İlk hazırlıklara bakıldığında bile ülkemizde ciddi bir hazırlığın olduğu görülecektir. Hatta DSÖ, ülkemizin aldığı tedbirleri ve hazırlık kapasitesini takdir eden bir açıklama da yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti olarak geçmiş tecrübelerimiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde bu konuda en önce harekete geçen ülkelerden biriyiz. Hastalığın çıkış noktasının Çin'in Wuhan kenti olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar Çin'de görülen vaka sayısı 14.628'e ulaşmıştır, bu vakaların 348'i tedavi edilebilmiş, 305'i ise hayatını kaybetmiştir.

Başta uzakdoğu olmak üzere hastalık toplam 26 ülkede daha görülmüştür. Çin dışındaki ülkelerde görülen hasta sayısı 177 olmuştur. DSÖ Filipinler temsilcisinin açıkladığına göre bir Çin vatandaşı kaybedilmiştir. Hastalığın bulaştığı kişiler arasında 15 yaşın altında şu ana kadar bildirilen bir vaka bulunmamaktadır. Ölümler ise 65 yaş üstü kişilerde olmaktadır. Ülkemizde ise şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. Dün Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur, bunların sonucu da negatif çıkmıştır. Özellikle virüsün ülkemize girişini engellemeki çin büyük gayret gösteriyoruz, her türlü tedbiri ve gelişmeyi şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştık bundan sonra da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak önceliğimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve refahı için seferber etme anlayışıyla hareket ediyoruz. Dün Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirisinde hastalık belirtisi sözkonusu değildir. Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda, tecrübeli sağlık ekibimizle takip ediyoruz. 

Tahliye edilen kişiler uzun süre Çin'de olup izole durumdaydılar. Sağlıklı olduklarından büyük oranda emin olmakla birlikte riski sıfırlamak için Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda onların 14 gün boyunca hastane ortamında takip edilmesine karar verildi. Bu süre sonunda normal günlük hayatlarına döneceklerdir. Bu amaçla organize ettiğimiz Zekai Tahir Burak Hastanemizde vatandaşlar, sağlık personeli ve uçak mürettebatı dahil uçaktaki herkes hastanemizde takip edilmektedir. Şu ana kadar hepsinin sağlık durumu iyidir ve herhangi bir hastalık bulgusu da yoktur. 

Her gün düzenli olarak toplanan Bilim Kurulumuz gelişmeleri yakından takip ediyor, yeni bilgiler ışığında oluşan görüşleri ve önerileri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızı da sürekli güncel bilgilerden haberdar etmeye devam edeceğiz.

Herbiri, kurulun önerileri doğrultusunda özel izole odalarda kalıyor, tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor. Her birinin muayene ve numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. 14 günün daha da kısalabilir olması konuşuluyor. DSÖ virüsü tanıdıkça bilgilerini güncelliyor, dolayısıyla 14 günden önce düşünülmüyor ama olabilirse kısalır diye düşünüyoruz.

Tedbirler devam ediyor, termal kamera, negatif basınçlı sedye ve belirlediğimiz hastanelerde takip süreci devam ediyor. Buna ilave edeceğimiz ülkeler oluyor. Yarın bu ülkeleri açıklamış oluruz. Çin'den gelen yolculara da uyarılarda bulunuyoruz, nereye müracat edeceklerine dair yönlendirmede bulunuyoruz" açıklamasında bulundu. 

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