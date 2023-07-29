Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Bakan Koca duyurdu: Yönetmelik yürürlüğe girdi! Yasak olacak

        Bakan Koca duyurdu: Yönetmelik yürürlüğe girdi! Yasak olacak

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler belirlendi, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmeliğe göre, sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasak olacak. Tanıtım ve bilgilendirmelerde, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu olacak. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılacak.

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

        “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini düzenlemek ve disipline etmek, bu alanda ilgili paydaşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan ‘Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fahrettin Koca
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trafik polisi duygulandırdı
        Trafik polisi duygulandırdı
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk