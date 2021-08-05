Aşı için 'Fikri Mülkiyet' çağrısı 0:00 / 0:00

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Salgının halk sağlığı tedbirleriyle kontrolünün yanında, gelinen noktada sürecin etkin ve hızlı aşılama ile sonlandırabileceğinin tüm dünya tarafından kabul edildiğini hatırlatan Bakan Koca, “Elimizdeki en etkili ve güçlü araç aşıdır. Covid-19 aşıları ile ilgili olarak AR-GE’nin artırılması, finansman desteği, bilgi paylaşımı, aşı üretim kapasitesi, teknoloji transferi, dağıtım kapasitesi, lisanslama, acil kullanım izinleri, veri kullanımı ve paylaşımı, fiyat politikaları, aşı tereddütü ve yanlış bilgi ile mücadele gibi birçok konuda uluslararası işbirliğinin gerekliliğini bu süreç açıkça göstermiştir. Türkiye olarak bu konularda işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

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