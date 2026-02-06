Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.434,72 %-1,14
        DOLAR 43,6148 %0,13
        EURO 51,4805 %0,27
        GRAM ALTIN 6.899,31 %2,48
        FAİZ 35,26 %0,17
        GÜMÜŞ GRAM 106,29 %3,07
        BITCOIN 67.234,00 %6,58
        GBP/TRY 59,2670 %0,47
        EUR/USD 1,1795 %0,15
        BRENT 67,48 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 11.280,38 %2,48
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kurum: 86 milyon hep birlikte ‘Türkiye’min Gücüne Bak’ diye haykırıyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kurum: 86 milyon hep birlikte ‘Türkiye’min Gücüne Bak’ diye haykırıyoruz

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuştu. Deprem şehitlerini rahmetle anan Bakan Kurum, Asrın İnşa Seferberliği ile ilgili, "Sosyal devlet denilince herkes dönüp, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye bakacak. Millet sevdası nasıl olur dediklerinde, bütün yüzler Anadolu'ya dönecek. Kardeşlik nasıl olur dediklerinde, herkes dönüp milletimize bakacak, Türkiye'ye bakacak, Osmaniye'ye bakacak. İşte biz de bu inançla bugün Osmaniye'den göğsümüzü kabartarak sesimizi yükseltiyor; 86 milyon hep birlikte 'Türkiye'min Gücüne Bak' diye haykırıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 16:21 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "86 milyon 'Türkiye'min Gücüne Bak' diye haykırıyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Osmaniye’de ‘6 Şubat Depremleri Anma Programı’ düzenlendi. “Türkiye’min Gücüne Bak” temalı törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer kabine üyeleri ile Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile çevre illerin valilerinin yanı sıra Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, bölge milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, deprem şehitleri için Kur’an okundu ardından dualar edildi. Asrın İnşa Seferberliği’ni anlatan “Türkiye’min Gücüne Bak” konulu sahne gösterisi sunuldu.

        REKLAM

        “BİR ANADOLU KARANFİLİ GİBİ YÜKSELEN 455 BİN YUVAMIZ, MİLLETİMİZİN DİRAYETİNİ TAŞIYOR”

        Törende konuşan Bakan Kurum, Asrın İnşa Seferberliği’ni devlet millet omuz omuza vererek tamamladıklarını söyledi:

        Bugün depremin üzerinden 3 yıl geçmişken; biz enkazları, yıkılan hastaneleri, ağır hasarlı okulları değil; biten yuvalarımızın mutluluğunu, Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan 11 ilimizin umudunu paylaşıyoruz. Bir Anadolu karanfili gibi yükselen 455 bin yuvamız, aziz milletimizin dirayetini, Cumhurbaşkanımızın liderliğini, Cumhur İttifakı’mızın çelik iradesini taşıyor. Bu yuvalar; depremzede olduğu halde kendi yarasını unutan, arabasıyla, kamyonuyla Gaziantep’e koşan, Kahramanmaraş’ın elinden tutan, Hatay’ın gözyaşını silen Osmaniyeli kardeşlerimin mertliğini, yiğitliğini, vatan sevdasını taşıyor. Ben inanıyorum ki tarih kitapları; bu kardeşliği, bu dayanışmayı, bu başarıyı, şanla şerefle yazacaktır. Tarih kitapları bir yana afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları, ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken; diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye’yi, Türkiye Yüzyılı’nı koyacak. Bundan on yıllar sonra bile; sosyal devlet denilince kimse dönüp onlara bakmayacak. Herkes dönüp, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’ye bakacak.

        REKLAM

        “BÜTÜN YÜZLER ANADOLU’YA DÖNECEK”

        Millet sevdası nasıl olur dediklerinde, bütün yüzler Anadolu’ya dönecek. Kardeşlik nasıl olur dediklerinde, herkes dönüp milletimize bakacak, Türkiye’ye bakacak, Osmaniye’ye bakacak. İşte biz de bu inançla bugün Osmaniye’den göğsümüzü kabartarak sesimizi yükseltiyor; 86 milyon hep birlikte “Türkiye’min Gücüne Bak” diye haykırıyoruz.

        “TÜRKİYE’MİN GÜCÜ 200 BİN İŞÇİ KARDEŞİMİZİN ALIN TERİNİ TAŞIYOR”

        Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum bu çabanın 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için de artarak devam edeceğini vurguladı:

        ‘Türkiye’min gücü’ 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizin alın terini taşıyor. Osmaniyeli hemşerilerimin vatan sevdası üzerinde yükseliyor. ‘Biz hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız’ sözünün izzetini taşıyor. İnşallah biz de bu izzetli yürüyüşü daha da güçlendireceğiz. Asrın İnşasını, ‘Ev Sahibi Türkiye’ Projemizle, 500 bin yeni sosyal konutumuzla, yeni mutluluk hikayeleriyle taçlandıracağız.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hamnet sinemada, Emel Sayın sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar var!Yönetmen koltuğunda Chloé Zhao'nun oturduğu, başrollerini Jessie Buckley ve Paul Mescal'in paylaştığı Hamnet, haftanın dram filmi. William Shakespeare ve eşi Agnes'in, 11 yaşındaki oğulları Hamnet'...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi