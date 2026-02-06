Bakan Kurum: 86 milyon hep birlikte ‘Türkiye’min Gücüne Bak’ diye haykırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Osmaniye’de ‘6 Şubat Depremleri Anma Programı’ düzenlendi. “Türkiye’min Gücüne Bak” temalı törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer kabine üyeleri ile Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile çevre illerin valilerinin yanı sıra Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, bölge milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, deprem şehitleri için Kur’an okundu ardından dualar edildi. Asrın İnşa Seferberliği’ni anlatan “Türkiye’min Gücüne Bak” konulu sahne gösterisi sunuldu.

“BİR ANADOLU KARANFİLİ GİBİ YÜKSELEN 455 BİN YUVAMIZ, MİLLETİMİZİN DİRAYETİNİ TAŞIYOR”

Törende konuşan Bakan Kurum, Asrın İnşa Seferberliği’ni devlet millet omuz omuza vererek tamamladıklarını söyledi:

Bugün depremin üzerinden 3 yıl geçmişken; biz enkazları, yıkılan hastaneleri, ağır hasarlı okulları değil; biten yuvalarımızın mutluluğunu, Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan 11 ilimizin umudunu paylaşıyoruz. Bir Anadolu karanfili gibi yükselen 455 bin yuvamız, aziz milletimizin dirayetini, Cumhurbaşkanımızın liderliğini, Cumhur İttifakı’mızın çelik iradesini taşıyor. Bu yuvalar; depremzede olduğu halde kendi yarasını unutan, arabasıyla, kamyonuyla Gaziantep’e koşan, Kahramanmaraş’ın elinden tutan, Hatay’ın gözyaşını silen Osmaniyeli kardeşlerimin mertliğini, yiğitliğini, vatan sevdasını taşıyor. Ben inanıyorum ki tarih kitapları; bu kardeşliği, bu dayanışmayı, bu başarıyı, şanla şerefle yazacaktır. Tarih kitapları bir yana afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları, ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken; diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye’yi, Türkiye Yüzyılı’nı koyacak. Bundan on yıllar sonra bile; sosyal devlet denilince kimse dönüp onlara bakmayacak. Herkes dönüp, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’ye bakacak.