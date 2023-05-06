Bakan Kurum: "Adalar’da hiçbir tapu problemi olmayacak"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükada’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kurum, ziyaretlerinin ardından “Adalar Vatandaşları ile Buluşma” programına katılarak, Bugün İstanbul’un saklı hazineleri olan Adalar’a, elleri dolu dolu geldiklerini ifade ederek, “Heybemiz dolu dolu geldik! Adalar’a müjdelerle geldik! Sizlerle el ele, gönül gönüle vererek Adalar’ımıza değer katmaya, milletimize hizmet etmeye, yeni yatırımlar yapmaya, hep birlikte yeni projeler başlatmaya geldik!” dedi.

"YARISI BİZDEN'E 533 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞVURU YAPTI"

Bakan Kurum, gençlerin geleceğe güvenle bakması için “Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar” dediklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

“’İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü’ diyoruz! Ne diyoruz? ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletten!’ diyoruz. Buranın altını çizerek söylüyorum; bugün İstanbul’da başlattığımı bu dönüşüm, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesidir. Ve bu dönüşümü siz başlattınız, milletimiz başlattı, Adalar başlattı; liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başlattı! Cenab-ı Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin! Şu anda; İstanbul’un bu tarihi dönüşümünde, bu yüzyılın dönüşümünde, Yarısı Bizden kampanyamızda başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Şöyle rakamları açıklayalım da Kılıçdaroğlu; milletin devletine olan, Cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini Adalar’dan duysun! Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 533 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. İstanbul’a söz! Adalara söz. Bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak! İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak! Hiçbir gencimiz afetlere karşı güvensiz hissetmeyecek! Hiçbir annemiz, babamız, yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak!”

"ADALAR'I MAVİLİKLERİYLE, YEŞİLLİKLERİYLE, DOĞAL HABİTATIYLA İSTİKBALE TAŞIYACAĞIZ"

Adalar’a 12 müjdeyle geldiklerini aktaran Bakan Kurum, tamamlanan ve yapılacak çalışmaları şöyle anlattı:

“İlk olarak 9 ada ve 5 mahallemizde mülkiyet sorunlarına ilişkin tapu ve kadastro sicillerinde gerekli düzenlemeleri ve güncellemeleri yaptık. Burada tapu sorununu ve uyuşmazlıkları çözdük. Hayırlı, uğurlu olsun! İkincisi balıkların geçtiği noktalara kurulan dalyanlardan vatandaşlarımız şikâyetçiydi. Hemen harekete geçtik Burgazada ve Büyükada’daki dalyan alanlarını kaldırdık. Buralarda rahatlıkla balıkçılık yapabilirsiniz! Üçüncü olarak Adalar’ın eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyoruz. Büyükada’da Şehit Murat Yüksel İlkokulunu ve Kınalıada’da Mehmetçik İlkokulunu afetlere karşı dirençli hale getirip sizlere kazandırıyoruz! Büyükada’da 1.000 öğrenci kapasiteli 125. Yıl İlköğretim okulumuzun inşaatı da son sürat devam ediyor. Yavrularımıza, evlatlarımıza, miniklerimize söz; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına yetiştireceğiz! Dördüncüsü ise Kınalıada’daki sağlık ocağımızı bir ay içerisinde; Büyükada’daki kapalı spor salonumuzu Ağustos ayında sizlere kazandırıyoruz! Beşinci müjdemiz de Adalar deyince akla deniz ve iskele gelir. Yük taşımacılığı yapan esnafımızın bizden talepleri olmuştu. Onların iskele müracaatlarını sonuçlandırdık. Böylelikle Adalar’a değer katmaya devam edeceğiz! Altıncı olarak, gençlerimizi unutur muyuz? Heybeliada’da gençlerimiz bizden futbol sahası istemişti. Biz elbette bu talebi geri çeviremezdik. Çünkü biz bütün mücadelemizi gençlerimiz için yapıyoruz. Gençlerimizin spor yapabilmesi için arazi devir teslim sürecimiz tamamlandı. İnşallah bu yıl içerisinde “hep kardeşliğin kazanacağı” futbol sahamız hizmetinizde olacak! Yedi, Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada’ya ekonomi ve istihdam açısından büyük değer katacak su ürünleri kooperatiflerimizin kiralama süreçlerini tamamlayarak balıkçı esnafımızın dört gözle beklediği sorunu çözdük. Sekiz, Kınalıada’nın uzun süreli su ihtiyacına cevap verebilecek; hijyen şartlarına uygun paslanmaz çelikten su depomuz hazırlandı. Adamızın hizmetine kullanımına sunulacak. Dokuz, Büyükada ve Tavşan adası arasını koruma alanı ilan ederek Marmara Denizi’nde lamba avcılığının yasaklanması ve doğal yaşamın yapay resiflerle desteklenmesi projelerini yürüterek Adalar’ın maviliklerini ve canlılarını güvence altına almıştık. Tabi koruma alanını genişletilmesi ile ilgili vatandaşlarımızdan talepler var, sürecimiz devam ediyor. Biz de ilgili tüm kurullarımızla üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Adalar’ı bir bütün olarak mavilikleriyle, yeşillikleriyle, doğal habitatıyla istikbale taşıyacağız! On, Büyükada’da Emlak Konut eliyle Hacı Ali Osman Var Camiini hizmete hazır hale getirdik. İskeleye 400 metre mesafedeki; iki katlı olarak, modern mimariyle inşa ettiğimiz camimiz ibadete açtık. On bir, tabi Adalar’mız çok geniş bir kültür hazinesine sahip. Biz de bu potansiyelin farkındayız. İşte bugün de bu hazineye değer katacak çok önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. İnşallah Adalar’ımıza bir Kültür ve Sanat Merkezi inşa ediyoruz. Burada gençlerimiz, kadınlarımız, sanatçılarımız her türlü sanatsal faaliyetleri yapabilecek.”

"BUNDAN SONRA ADALAR'DA HİÇBİR TAPU PROBLEMİ OLMAYACAK. SORUNU KÖKTEN ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ"

Bakan Kurum, son olarak ada sakinlerinin yıllardır bekledikleri tapu sorununu çözdüklerinin müjdesini vererek, “Adalar’ımızın uzun yıllardır beklediği haberi burada paylaşıyorum. Adalarımızın bütün süreçlerini ilgili kurullarla birlikte görüştüğümüz, buradaki doğal güzelliklerin, kültür hazinelerinin korunacağı, ilave bir yapılaşmaya meydan vermeyecek şekliyle Adalardaki 1/5000 ölçekli nazım imar planını ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planını uzun zamandır takip ediyorduk. Çalışmalarımızı tamamladık. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile de görüştük. Kültür Varlıkları Koruma Kurulumuzdan karar çıktı! İnşallah 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını önümüzdeki hafta itibariyle askıya çıkarıyoruz. Böylece Adalar’da imar problemini tamamen çözülüyor. Bundan sonra da Adalar’da hiçbir tapu problemi olmayacak! Sorunu kökten çözmüş olacağız! Yıllardır Adaların beklediği bir işti. Hamdolsun Adalar’ın güzel sakinlerine bugün bu müjdeyi vermiş olduk.” şeklinde konuştu.