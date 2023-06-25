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Haberler Emlak Kentsel Dönüşüm Bakan Mehmet Özhaseki: 2 milyon konutun dönüşümü hedefleniyor
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Bakan Mehmet Özhaseki: Her yıl 2 milyon konutun dönüşümü hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’yi afetlere hazırlama ve şehirlerin sağlamlığını artırma hedefleri doğrultusunda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Bakan Mehmet Özhaseki Türkiye’deki dönüşümü eksiksiz gerçekleştirmek, yapı stokunu yenilemek ve dönüştürülmeyen bina bırakmamak için çalışıldığını belirtti

Bakan Mehmet Özhaseki: 2 milyon konutun dönüşümü hedefleniyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ülkemizin deprem gerçeğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık. Şehirlerimizin tamamını deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlayana kadar kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’deki kentsel dönüşüm çalışmaları, özellikle 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından önemini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

"TÜRKİYE DEV BİR ŞANTİYEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde; yerel idareler, ilgili kuruluşlar ve vatandaşların katılımlarıyla kentsel dönüşüm çalışmaları büyük hızla Türkiye genelinde sürdürüldüğü açıklandı. Depremin yıkıcılığını minimum düzeye çekme hedefiyle başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, 11 afet kenti ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye adeta dev bir şantiyeye dönüştürüldü söylendi. Bakanlık bünyesinde, Türkiye’yi afetlere hazırlama hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 81 ilinde tespit edilen riskli yapılarda kentsel dönüşüm sürecini devam ettirdiği belirtildi.

"2 MİLYON 44 BİN 964 BAĞIMSIZ BİRİMİN YAPIMI TAMAMLANDI"

Bakanlık açıklamasında, “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan, rezerv yapı alanları ve riskli yapı olarak toplam 1 milyon 918 bin 855 adet bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alınmış, 977 bin 874 adet bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilmiş ve 2 milyon 44 bin 964 adet bağımsız birimin de yapımı tamamlanmıştır. Buna ilave olarak, 68 bin 551 adet bağımsız birimin yapımına ve 220 bin 589 adet bağımsız birimin ise proje çalışmalarına devam edilmektedir” bilgileri paylaşıldı.

"81 ŞEHRE KENTSEL DÖNÜŞÜM NEŞTERİ"

Bakanlıktan, Türkiye’nin 59 ilinde ilan edilen riskli alanlar ve 65 ilde belirlenen rezerv yapı alanları ile birlikte 81 ilde tespit edilen riskli yapılar üzerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, “Kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma gideri, proje çalışmaları ve yapım faaliyetleri gibi kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik günümüze dek 39,8 milyar lira kaynak sağlandı. Bu tutarın günümüz değeri 89,9 milyar liradır.

Ayrıca, gelinen tarih itibariyle 8 milyar 500 milyon lira tutarında kira desteği sağlanmıştır. Bu arada zemin durumu ve üzerindeki yapılaşmalar açısından tehlike arz ettiği tespit edilen konutların önceliğe alınması suretiyle afetlere hazır Türkiye için çalışmalar artırılarak, 5 yıllık sürede her yıl 400 bin konut olmak üzere öncelikle 2 milyon konutun dönüşümü hedeflenmektedir” bilgileri paylaşıldı.

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