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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Mehmet Özhaseki : İstanbul için yol haritamızı 15 güne açıklayacağız - Emlak Haberleri

        Bakan Mehmet Özhaseki : İstanbul için yol haritamızı 15 güne açıklayacağız

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, canlı yayınlanan 'Başkent Kulisi' programında soruları cevapladı. Bakan Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Yasasının ardından olası Marmara depremi için de çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Ekibimiz, İstanbul için çalışıyor. İstanbul için yol haritamızı 15 güne açıklayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:35
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        "İstanbul için yol haritamızı 15 güne açıklayacağız"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’deki Feyzioğlu Konağı’nda gerçekleşen “Başkent Kulisi” programında, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in sorularını cevapladı. Bakanlığın deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşası için yürüttüğü çalışmaları, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ve olası Marmara depremi için yapılacakların yol haritasını anlatan Bakan Özhaseki, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        “ŞEHİR MERKEZLERİ, ŞEHRİN DOKUSUNA UYGUN BİR BİÇİMDE AYAĞA KALDIRILACAK”

        Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 850 bine yakın yapının zarar gördüğünü, 14 milyon civarında vatandaşın da bundan etkilendiğini söyledi. Şehir merkezlerinin, şehrin dokusuna ve kültürel kimliğine uygun bir biçimde ayağa kaldırılacağını söyleyen Bakan Özhaseki, depremden en ağır hasarı alan Hatay’ın ayağa kaldırılması için yoğun mesai yaptıklarını ifade etti. Bakan Özhaseki, “Hatay'da birçok tescilli eser var. Onlar, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca ayrıca ele alındı, restorasyon projeleri ortaya çıktı. O süreçte, tarihi eserlerin restorasyon süreci Kültür ve Turizm Bakanlığında.” şeklinde konuştu.

        “AZERBAYCAN HÜKÜMETİ BİZE KARDEŞLİĞİNİ GÖSTERDİ”

        Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi için, Azerbaycan hükümetinin destek vererek 1000 konut yapacaklarını söyleyen Bakan Özhaseki, “Onlar da bir kardeşlik göstermek istiyorlar.” dedi. Bakan Özhaseki, bilim insanlarının fay hattına 65 metre kadar boşluk bırakılması yönündeki önerisini de hatırlatarak, “Biz önlemimizi aldık. Biz fay hattının geçtiği yerlerle inşaatlarımızın arasına 100 metre bıraktık. Yeşil alan yaptık oraları. Etrafında da zemin artı 2-3 gibi projeler yaptık. 15 metre derinliğinde fora kazıklar çakmaya başladık. Binlerce kazık çakılıyor şimdi. Böylece zemini sağlamlaştırdık.” açıklamalarını yaptı.

        “KÖYLÜLER DE ÇELİK EVLERİ ÇOK SEVDİ”

        Bakan Mehmet Özhaseki, 250 bin bağımsız birimin inşasına başladıklarını belirterek, “Bunların her birinin teslim süresini de bir sene gibi öngördük. Nisanda başlamıştı çalışmalarımız. 9-10 ay sonra bu teslimleri yapmaya başlıyoruz. Özellikle köy evleri için ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda alınan bir karar vardı. ‘Artık çelik yapıya geçelim’ diye. Biz şimdi çelik yapının standartlarını geliştirdik. İhalelerine başladık. 100 bine yakın köy evini de 6 ay içerisinde bitireceğiz. Köylüler de emin olun çok sevdiler. Çünkü ilk defa karşılaşacakları bir şey. Herhangi bir şekilde, altından fay hattı bile geçse tesir etmiyor.” dedi.

        İSTANBUL İÇİN 15 GÜN SONRA AÇIKLAMA YAPILACAK

        Kentsel Dönüşüm Yasasının ardından olası Marmara depremi için de çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Bakan Özhaseki, “Arkadaşlarımız İstanbul'a çalışıyorlar. İstanbul için düşündüklerimizi ve yol haritamızı belirliyoruz. 15 güne ilan ederiz. Ama ipucu vermek gerekirse şunları söyleyebilirim; daha önce ilan ettiğimiz ‘Yarısı Bizden’ kampanyası var. Yani vatandaşa diyoruz ki ‘Evinizi riskli görüyorsanız ve depreme hazırlık için yenileyecekseniz siz yapın evinizi, biz size yarısını verelim.’ Bundan istifade edecek epeyce bir insan var. 1 milyon 20 bin kişi buna müracaat etmiş. Bağımsız olarak müracaat ettiler. Fakat 10 daireyle ilgili bir kişi müracaat etmişse çok bir anlamı olmuyor. Yüzde 100 müracaat eden 14 bin bina var. Yüzde 65’i geçen 40 bine yakın bina var. Bunlardan başlayarak vatandaşa ‘Yenilemek istiyor musunuz? Anlaştınız mı? Tamam, yıkın başlayın. Ne harcıyorsanız? Yarısını devlet veriyor. Hadi devam edin’ diyeceğiz. Müthiş bir kolaylık" şeklinde konuştu.

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