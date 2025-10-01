Habertürk
        Haberler Gündem Bakan Memişoğlu: Doğuma hazırlanan gebelerimizi bilinçlendiriyoruz

        Bakan Memişoğlu: Doğuma hazırlanan gebelerimizi bilinçlendiriyoruz

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Normal doğum eylem planı ile ebelerimizi güçlendiriyor, doğuma hazırlanan gebelerimizi bilinçlendiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 23:11 Güncelleme: 01.10.2025 - 23:11
        "Doğuma hazırlanan gebelerimizi bilinçlendiriyoruz"
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "3 Ekim 2024’te hayata geçirilen Normal Doğum Eylem Planı ile ebelerimizi güçlendiriyor, doğuma hazırlanan gebelerimizi bilinçlendiriyoruz. Son bir yılda 407 yeni Ebe Polikliniği, 476 yeni Gebe Okulu ve birinci basamak sağlık tesislerimizde 974 yeni Gebe Okulu hizmete açmış bulunuyoruz. 2 bin 139 koordinatör ebe ile gebeliğin son 3 aylık dönemine giren anne adaylarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

