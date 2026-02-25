Bakan Memişoğlu, ecza deposunu inceledi

Canlı
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Selçuk Ecza Deposu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 00:56 Güncelleme:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Selçuk Ecza Deposu'nu ziyaret ederek tedarik süreçleri, depolama alanları ve lojistik altyapı hakkında yerinde incelemelerde bulunduk. Ziyaret kapsamında, ilaçların üretimden hastaya ulaşmasına kadar tüm aşamalarının izlenmesini sağlayan 'İlaç Takip Sistemi' uygulamalarına ilişkin bilgi aldık, sistemin sahadaki işleyişini değerlendirdik. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Mustafa Sonay Gürgen'e ve tüm Selçuk Ecza Deposu ailesine teşekkür ediyorum."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        LGS için ikili kontenjan modeli

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamında hayata geçirilecek ikili kontenjan modelini duyurdu.

