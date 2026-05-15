        Bakan Memişoğlu: Hantavirüs salgın riski yok

        Bakan Memişoğlu: Hantavirüs salgın riski yok

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hantavirüs konusunda herkes bilsin ki şu anda böyle bir salgın riski yok. Toplumumuz bu konuda müsterih olsun. Spekülasyonlar değil, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları dikkate alınmalıdır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 00:37 Güncelleme:
        "Hantavirüs salgın riski yok"

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüs nedeniyle Türkiye’de salgın riski bulunmadığını belirterek vatandaşların resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini söyledi. Test yapılan 5 kişinin sonuçlarının negatif çıktığını açıklayan Memişoğlu, 42 günlük karantina sürecinin sürdüğünü ifade etti.

        “TÜRKİYE SAĞLIKTA GÜÇLÜ BİR KONUMDA”

        Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünyada öne çıkan ülkelerden biri olduğunu dile getiren Memişoğlu, sağlık altyapısının ve insan kaynağının olası salgınlara karşı yeterli kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

        TÜSEB VE “ÜRETEN SAĞLIK” MODELİ

        Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) son bir yılda 2 bin projeye destek verdiğini açıkladı. “Üreten Sağlık” modeli kapsamında bilim insanları, yatırımcılar ve üreticilerin bir araya getirildiğini belirten Bakan, sağlık teknolojilerinde yerli üretimin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

        YERLİ TIBBİ CİHAZ VE CAR-T TEDAVİSİ

        Yerli renkli doppler ultrasonografi cihazının geliştirilmesi için çalışmaların başladığını söyleyen Memişoğlu, Türkiye’nin iki yıl içinde kendi cihazını üretebilir hale geleceğini ifade etti. Yerli CAR-T hücre tedavisinin ilk uygulamasının Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde yapıldığını belirten Bakan, uygulamanın farklı illerde de yaygınlaştırılacağını açıkladı.

        YERLİ AŞI VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

        Hepatit A aşısının yerli olarak üretildiğini açıklayan Memişoğlu, ASELSAN ile geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesinin de ilk kez kullanılacağını duyurdu. Türkiye’nin sağlık turizmi, ilaç, cihaz ve tıbbi malzeme üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan, ihracat hedefinin 10 yılda 50 milyar dolar olduğunu söyledi.

        “SMA İLACIMIZI KENDİMİZ ÜRETİYORUZ”

        Türkiye’nin yerli SMA ilacı geliştirdiğini ifade eden Memişoğlu, klinik çalışmaların sürdüğünü ve ilacın üretim aşamasında önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Türkiye’nin sağlık alanında yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda teknoloji ve üretim ortağı olmayı hedeflediğini dile getirdi.

        KANSER TARAMALARI VE KORUYUCU SAĞLIK

        Son bir yılda ücretsiz taramalar kapsamında 7 milyon kişinin kanser taramasından geçirildiğini açıklayan Memişoğlu, 28 bin kişiye erken teşhis konulduğunu belirtti. Vatandaşlara düzenli tarama çağrısında bulunan Bakan, “Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun” ifadelerini kullandı.

        SEZARYEN ORANLARI GÜNDEMİ

        Sezaryenin yalnızca tıbbi zorunluluk halinde tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Memişoğlu, Türkiye’de sezaryen oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ideal oranın çok üzerinde olunduğunu belirten Bakan, geçen yıl ilk kez sezaryen oranlarında düşüş eğilimi görüldüğünü ifade etti.

        ANNE ADAYLARINA YENİ DESTEKLER

        Gebelik sürecinde anne adaylarına yönelik yeni uygulamaların hayata geçirildiğini açıklayan Memişoğlu, ebe desteği, “Annelik Yolculuğu” uygulaması ve Gebe Okulları ile normal doğumun teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
