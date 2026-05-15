Bakan Memişoğlu: Hantavirüs salgın riski yok

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüs nedeniyle Türkiye’de salgın riski bulunmadığını belirterek vatandaşların resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini söyledi. Test yapılan 5 kişinin sonuçlarının negatif çıktığını açıklayan Memişoğlu, 42 günlük karantina sürecinin sürdüğünü ifade etti.

“TÜRKİYE SAĞLIKTA GÜÇLÜ BİR KONUMDA”

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünyada öne çıkan ülkelerden biri olduğunu dile getiren Memişoğlu, sağlık altyapısının ve insan kaynağının olası salgınlara karşı yeterli kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

TÜSEB VE “ÜRETEN SAĞLIK” MODELİ

Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) son bir yılda 2 bin projeye destek verdiğini açıkladı. “Üreten Sağlık” modeli kapsamında bilim insanları, yatırımcılar ve üreticilerin bir araya getirildiğini belirten Bakan, sağlık teknolojilerinde yerli üretimin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

YERLİ TIBBİ CİHAZ VE CAR-T TEDAVİSİ

Yerli renkli doppler ultrasonografi cihazının geliştirilmesi için çalışmaların başladığını söyleyen Memişoğlu, Türkiye’nin iki yıl içinde kendi cihazını üretebilir hale geleceğini ifade etti. Yerli CAR-T hücre tedavisinin ilk uygulamasının Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde yapıldığını belirten Bakan, uygulamanın farklı illerde de yaygınlaştırılacağını açıkladı.

YERLİ AŞI VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

Hepatit A aşısının yerli olarak üretildiğini açıklayan Memişoğlu, ASELSAN ile geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesinin de ilk kez kullanılacağını duyurdu. Türkiye’nin sağlık turizmi, ilaç, cihaz ve tıbbi malzeme üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan, ihracat hedefinin 10 yılda 50 milyar dolar olduğunu söyledi.

“SMA İLACIMIZI KENDİMİZ ÜRETİYORUZ”

Türkiye’nin yerli SMA ilacı geliştirdiğini ifade eden Memişoğlu, klinik çalışmaların sürdüğünü ve ilacın üretim aşamasında önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Türkiye’nin sağlık alanında yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda teknoloji ve üretim ortağı olmayı hedeflediğini dile getirdi.

KANSER TARAMALARI VE KORUYUCU SAĞLIK

Son bir yılda ücretsiz taramalar kapsamında 7 milyon kişinin kanser taramasından geçirildiğini açıklayan Memişoğlu, 28 bin kişiye erken teşhis konulduğunu belirtti. Vatandaşlara düzenli tarama çağrısında bulunan Bakan, “Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun” ifadelerini kullandı.

SEZARYEN ORANLARI GÜNDEMİ

Sezaryenin yalnızca tıbbi zorunluluk halinde tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Memişoğlu, Türkiye’de sezaryen oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ideal oranın çok üzerinde olunduğunu belirten Bakan, geçen yıl ilk kez sezaryen oranlarında düşüş eğilimi görüldüğünü ifade etti.

ANNE ADAYLARINA YENİ DESTEKLER

Gebelik sürecinde anne adaylarına yönelik yeni uygulamaların hayata geçirildiğini açıklayan Memişoğlu, ebe desteği, “Annelik Yolculuğu” uygulaması ve Gebe Okulları ile normal doğumun teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.