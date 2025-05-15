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        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu: İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz | Sağlık Haberleri

        Bakan Memişoğlu: İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz

        81 ilde eş zamanlı başlatılan sağlık personelinin, vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda boy, kilo ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceği uygulamanın ardından Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı esprili video paylaşımıyla birlikte, "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:41
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        "İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz"
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        Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde vatandaşların sağlığı için 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurdu.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin, vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini açıklamıştı.

        Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini, bu sayede kişilere diyetisyenlerce beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını dile getirmişti.

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        BAKAN MEMİŞOĞLU: İŞ BAŞA DÜŞTÜ

        Bakan Memişoğlu, bugün de sosyal medya hesabından yaptığı esprili video paylaşımıyla birlikte, "Biraz fazlamız varmış. İş başa düştü, her gün yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Bakan Memişoğlu, "Spora ve yürümeye karar verdim, herkes gibi. Kilo sağlığa zararlı. Bana bak, hafif göbek var. Yürüyeceğiz" diye konuştu.

        81 ilde başladı! Vatandaşın VKİ'si ölçülüyor
        81 ilde başladı! Vatandaşın VKİ'si ölçülüyor
        81 ilde vatandaşların vücut kitle indeksi ölçülecek
        81 ilde vatandaşların vücut kitle indeksi ölçülecek
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