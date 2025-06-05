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        Haberler Gündem Bakan Memişoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:29 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:29
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        Bakan Memişoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
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        Her Kurban Bayramı'nda gönül sofralarında bir araya gelindiğini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Bayramda büyüklerin hayır duasını alırız ve küçücük kalplerin sevincini paylaşırız. Birbirimize sarılır, bağlarımızı hatırlarız. Bayramın bereketi evlerimize, neşesi kalplerimize işler o anlarda. Bugün, arife günü. Çocukluğumuzdaki heyecanla bayram sabahını bekliyoruz bir kez daha. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden bizleri sağlık, huzur, birlik içinde nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum."

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