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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bakan Murat Kurum, Dursun Özbek'i kabul etti - Galatasaray Haberleri

        Bakan Murat Kurum, Dursun Özbek'i kabul etti

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i bakanlıkta kabul etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:55 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:55
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        Bakan Murat Kurum, Dursun Özbek'i kabul etti
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        Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i şampiyonluğun ardından Bakanlığımızda ağırladık, tebriklerimizi ilettik. Tüm Galatasaray camiasını bir kez daha kutluyor; gelecek sezon Avrupa'da da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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