Bakan Muş'tan büyüme açıklaması

HABERTURK.COM

TÜİK tarafından 2021 yılı ve son çeyrek dönemine ilişkin GSYH rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye, 2021 yılı son çeyreğinde yüzde 9.1, 2021 yıl genelinde yüzde 11 büyüdü. 2021 yılında kişi başına düşen gelir 85 bin 672 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 539 dolar oldu

Bakan Muş Twitter hesabından büyüme rakamlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda; "İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2021’de %11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin %44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti." ifadelrini kullandı