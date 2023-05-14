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Bakan Nebati oyunu Mersin'de kullandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Mersin'de kullandı

Bakan Nebati oyunu Mersin'de kullandı
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AA

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, oyunu kullanmak için gittiği Zeki Ayan Mahallesi'ndeki Osmangazi İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesindeki vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra 1294 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçen Nebati sandık görevlilerine kolaylıklar diledi ve kabine giderek oyunu kullandı.

Bakan Nebati, gazetecilere, seçim sürecini kazasız belasız geçirdiklerini, demokrasi şöleni içerisinde iyi bir çalışmayla süreci tamamladıklarını söyledi.

Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken bu seçimin anlamlı olduğunu kampanya süresince gördüklerini aktaran Nebati, Türkiye'nin 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletindir" söylemiyle demokrasinin çok partili şekilde temsil edildiği sürece girdiğini anlattı.

Nebati seçime katılımın yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Seçim sonuçlarını hep beraber göreceğiz ama gerek sandıktaki katılımın çok yüksek oluşu, gerek seçim kampanyası boyunca sokakların, caddelerin, evlerin, ilçelerin, illerin özellikle de bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'na çok ciddi bir şekilde destek veriyor olması seçim sonucunun hangi yönde olacağına işaret ediyor. Rabb'im bu milletin yolunu açık eylesin ve inşallah seçmenin, yani milletimizin sağduyusu galip gelerek Türkiye'nin ikinci yüzyılını çok güçlü bir şekilde gerçekleştirecek seçimi hep beraber görmüş olacağız."

Bakan Nebati seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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