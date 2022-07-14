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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mayıs ayı işgücü verileri ve sanayi üretimi verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli’nin nihai hedefinin büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmak olduğunu kaydederek, "Dün açıklanan Mayıs ayı işgücü verileri ekonomik aktivitedeki artışın istihdam sağladığını ve kapsayıcı olduğunu göstermekteydi. Bugün açıklanan sanayi üretimi verileri ise, Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak güçlendiğini göstermektedir" dedi.

Bakanı Nebati, Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi'nin piyasa beklentilerini aşarak yıllık yüzde 9.1 oranında artış gösterdiğini ve endeksin aylık artışının ise yüzde 0.5 olduğunu vurgulayarak, "Öte yandan reel sektörümüzün perakende satışları Mayıs ayında kuvvetli artış kaydetmiş, sabit fiyatlarla perakende satış hacim endeksi 2022 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 20.8 oranında artmıştır" diye konuştu.

Nebati, "Reel ekonomimizde elde ettiğimiz tüm bu başarıların ilerleyen dönemde de artarak devamını sağlamak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.