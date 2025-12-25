Habertürk
        Bakan Osman Aşkın Bak: Dijital bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç spordur

        Bakan Osman Aşkın Bak: Dijital bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç spordur

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dijital bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç spordur. Tüm ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı spor tesislerine getirin" dedi.

        Giriş: 25.12.2025 - 18:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 18:07
        "Dijital bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç spordur"
        Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, 4 bin 300 metrekarelik alanda inşa edilen ve basketbol, voleybol ile hentbol başta olmak üzere tüm salon sporlarına ev sahipliği yapacak olan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu için açılış töreni yapıldı. Gaziantep'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde yapılan açılış törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Açılış töreninin ardından 55 branştan 40 bin sporcunun katılacağı 4'üncü Gazi Oyunları'nın da startı verildi.

        "KAMİL OCAK İSMİ ÖZEL ANLAM İFADE EDİYOR"

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tesisin 14 ay gibi kısa süre içinde tamamlanarak hizmete alındığını belirterek, “Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Kampanya sürecinden itibaren bu projeyi birlikte düşündük, birlikte hayata geçirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de her aşamada destek verdik. Yaklaşık 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan bu tesis, bugün Gaziantep'in gençlerinin hizmetine sunulmuştur. Bu tesisin, eski spor bakanımız ve spordan sorumlu devlet bakanımız merhum Kamil Ocak'ın ismini taşıması da ayrıca çok kıymetlidir. Böyle büyük bir devlet adamının adını yaşatmak hepimiz için bir vefa borcudur” dedi.

        "DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELENİN TEK YOLU SPOR"

        Bakan Bak, Türkiye'nin sporla güçlenerek geleceğe daha büyük adımlarla yürüyeceğini ifade ederek, dijital bağımlılıkla mücadele etmenin en iyi yollarından birisinin de spor olduğunu söyledi.

        Bakan Bak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerimize özellikle selamları var. Türkiye'nin dört bir yanında yüzme havuzları, stadyumlar, atletizm pistleri ve spor tesisleri kazandıran, spordan gelen bir lider olarak Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Tribünlerdeki bu coşkuyu görünce şuna inanıyoruz; Türkiye'nin yarını sporla, bilimle ve gençlerle güçlü olacak. Bu tesis basketbol, voleybol ve birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Sizlerden ricamız, bu tesisleri aktif şekilde kullanmanız ve müsabakaları yakından takip etmenizdir. Ayrıca 4'üncü Gazi Oyunları'na verdikleri desteklerden dolayı Ziylan ailesine teşekkür ederim. Gaziantep ve gençler için yaptıkları katkılar çok kıymetlidir. 2025 yılında sporda büyük başarılar elde ettik. 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak gümüş madalya kazandı. Kadın Milli Voleybol Takımımız dünya 2’ncisi oldu. Kadın Tekvando Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu. Sporcularımız ülkemize sayısız madalya kazandırdı. Bu başarıların arkasında güçlü bir yerel yönetim desteği var. Başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e gönülden teşekkür ediyoruz. Gençlerin yanında, çocukların yanında, sporda, bilimde her alanda güçlü bir duruş sergiliyor. Kendisine büyük bir alkış istiyoruz. Sevgili gençler, sözlerimi iki önemli mesajla tamamlamak istiyorum. Birincisi; sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmak. Dijital bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç spordur. Tüm ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Belediyelerimiz bu konuda çok büyük yatırımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. İkincisi de hareketli bir yaşam. Çağımızın en büyük tehlikelerinden biri obezite. Abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareket edelim, derslerimize iyi çalışalım. Hep birlikte; büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel tesisin Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

