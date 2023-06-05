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Bakan Osman Aşkın Bak, görevi Kasapoğlu'ndan devraldı

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı. Bak, "Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. 1 yıldan fazla süre var, önemli bir çalışma ortamı olacak. Aziz milletimize layık olmaya çalışacağız" dedi

Bakan Osman Aşkın Bak, görevi Kasapoğlu'ndan devraldı
DHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen Dr. Osman Aşkın Bak, görevini Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen törene, Osman Aşkın Bak, Mehmet Kasapoğlu ve Bakanlık çalışanlarının yanı sıra; milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile milli masa tenisçisi Abdullah Öztürk katıldı. Mehmet Kasapoğlu, yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Bu başlangıç ülkemiz için, milletimiz için bu güzel Bakanlık için inşallah yeni hayırlar, yeni başarılar, yeni bereketler getirecek. Gençlik için spor için bugün 'Türkiye Yüzyılı'nı başlatmak adına yeni bir 'Bismillah' diyoruz. Heyecanlı olduğumu, mutlu olduğumu, duygu dolu olduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'AYNI TAKIMIN OYUNCULARIYIZ'

Devir teslimi mevki değişimi olarak tanımlayan Kasapoğlu, spor terminolojisinden örnek verdiğini söyleyerek, "Bizler hep birlikte aynı takımın oyuncularıyız. Liderimizle, kaptanımızla aynı yola baş koymuşuz. Bir gün bir kanatta oynayacağız, diğer gün başka kanatta oynayacağız, mevkileri değiştireceğiz. İnanıyorum ki Bakanımız donanımıyla, kucaklayıcılığıyla bu mevkideki misyonunu bu ülke adına, bu sporcular adına, gençler adına çok ama çok yukarılara taşıyacak" diye konuştu.

'PARİS OLİMPİYATLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK'

Bakan Osman Aşkın Bak, Kasapoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür edip, kendisiyle daha önce abi kardeş gibi beraber çalıştıklarını belirtti. Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye hem sporda hem gençlikte hem tesis açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında girdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının pandemide oynadığı rolü, deprem esnasında oynadığı rolü gördük. Tekrar buradan 6 Şubat'ta kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılar için Kasapoğlu'nu tebrik eden Bak, "Çıtayı yükselttiniz. Oyuncularımızın madalya sayısı, branş sayısı çok önemli başarılardı. Sporun içerisinden gelen bir kardeşiniz olarak da sporun içerisindeki olayları çok yakından takip ediyorum. Sayın Bakanımız bu işlere çok önem verdi, 5 yılda güzel işler yaptı. Yapılacak çok iş var. Kasapoğlu'na ve görevi devreden bakanlara çok teşekkür ediyorum. Çıta yüksek, çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. 1 yıldan fazla süre var, önemli bir çalışma ortamı olacak. Aziz milletimize layık olmaya çalışacağız" diye konuştu.

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