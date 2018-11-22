Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından önemli satır başları;



Hayvan üreticisine 12 milyon hektarlık yeni otlatma alanı



- "Otlatma sayesinde orman altındaki ot tabakası ortadan kalkacağı için orman yangınları açısından da önleyici bir tedbir anlamına geliyor. Bu alanlardaki otlatma ücretsiz yapılacak, kesinlikle ücret alınmayacak"



- "Yeni ağaçlandırılan sahalar ile genç fidanların olduğu sahalarda otlatmak yasak olacak"



Sürecek...

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