AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da selin etkili olduğu bölgede incelemede bulundu. Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile selin etkili olduğu Dereli ilçesinde inceleme yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Pakdemirli, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Bakan Pakdemirli de burada yaptığı açıklamada, Giresun'daki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az." dedi.

Bakan Pakdemirli, ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon liralık destek sağlanmasına karar verildiğini belirtti.

SELDEN ZARAR GÖREN BİNALAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selden zarar gören binalara ilişkin, şunları kaydetti; "Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptık." dedi