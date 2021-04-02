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Bakan Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri sektörünü yaptıkları yeni düzenlemelerle her yıl desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Pakdemirli bu kapsamda, özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliği başta olmak üzere toplamda 85 milyon liralık üretim desteğini bugün yetiştiricilerin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

“SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 61 BİN TONDAN 420 BİN TONUN ÜZERİNE ÇIKTI”



2002 yılından itibaren sektöre destek sağlandığının altını çizen Pakdemirli, “Verdiğimiz destekler sayesinde 2002 yılında 61 bin ton olan üretimimiz, 2020 yılında 420 bin tonun üzerine çıktı. Su ürünleri üretim değeri ise 212 milyon TL’den yaklaşık 13,5 milyar TL’ye yükseldi. Su ürünleri üretimimiz pandemiye rağmen geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında rekor bir artış gösterdi” dedi.

80'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

2002 yılında 27 bin ton olan su ürünleri ihracatının 2020 yılında 200 bin tona, değer olarak 97 milyon dolardan 1 milyar 64 milyon dolara ulaştığını dile getiren Pakdemirli, başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerinde yer aldığı 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye’de üretilen balıkların ihracat rekorları kırarak dünyaya satılmasının çok önemli olduğunu belirten Pakdemirli, son dönemde iç tüketimdeki artışın da sevindirici olduğunu ifade etti. Bakan Pakdemirli, iç tüketimdeki yüzde 35-40 oranındaki bu artışın STK’lar ile yürüttükleri tanıtım çalışmaları ve kampanyalar sayesinde olduğunu açıkladı.

“TÜRK SOMONU DÜNYADA MARKA OLDU”



2018 yılında başlattıkları proje ile Türk Somonunun dünyada kabul gördüğünü ve marka olduğunu anlatan Pakdemirli, uyguladıkları projeler ve desteklerle 2020 yılında 60 milyon dolarlık somon ihracatı gerçekleştirildiğini, bu ihracatın önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyledi.

PAKDEMİRLİ: 395 MİLYONLUK ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARA YATIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 394 milyon 514 bin 187 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli’nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin;

“Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye; 94 Milyon 362 Bin 593 TL

Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye; 188 Milyon 561 Bin 122 TL

Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye; 99 Milyon 585 Bin 662 TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye; 9 Milyon 630 Bin 312 TL

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4.952 üreticiye; 2 Milyon 374 Bin 498 TL

Olmak üzere Toplamda 394.514.187 TL Destek Ödemesi yapacağız. Ödemeler, Bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimize, Çiftçilerimize Hayırlı Olsun”