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Bakan Pekcan: 2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti

Ticaret Bakanı Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtıkları Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Pekcan, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32.2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini bildirdi

Bakan Pekcan: 2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti
AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

"İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi." ifadesini kullanan Pekcan, bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı'ndan veya www.iys.org.tr adresinden arzu ettikleri anda değiştirebileceklerini kaydetti.

Bakanlığın İYS uygulamasıyla tüketiciler, tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyor, kontrol edebiliyor ve reddedebiliyor.

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