Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte Bakan Pekcan'ın açıklamalarından önemli satır başları;



- Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum beni Ticaret Bakanlığı'na layık gördüğü için. Hızlı ve etkin kararlar alabiliyoruz. Örneğin doların ani hareketler yaptığı ağustos sonu eylül başı gibi, hemen toplanıp gece 23.30'da karar verip dış ticaretle ilgili 15 dakika içinde uygulamaya başladık.

- Ekmek fiyatıyla ilgili yetkilerimiz var. Zincir mağazalarda 65 kuruşa alıp 1 TL'ye satılıyordu. Ekmek yüzde 25-30 satılamazsa fırına iade ediliyordu. Ona yüzde 5 kısıtlama getirdik.

- Kayıt sistemimiz var. Türkiye sınırı içindeki bütün TIR'ları takip edebiliyoruz.

- Yetkilendirilmiş 399 firmamız var 97 firma da bekliyor. Pilot uygulama başlattık. Üretici ve ihracatçı firmalar için... Konteyner takip sistemi var. 20 limanımızda aktif olarak çıkış noktasından varış noktasına kadar imalat tesisinde takip edebiliyoruz. Bunun dışında liman tek pencere projemiz var. 125 evrağı tek alandan girebiliyoruz.

- İhracatçılarımıza ve firmalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bahsetmeyi unuttum biz göreve geldiğimizde istişare kurulu kurdum. Sadece başkanlar sonrasında genel müdürler, sekreterlerin katıldığı bir toplantı düzenliyoruz. Tüm iş insanlarının temsilcilerinin sorun ve problemlerini masaya yatırıyoruz.

- Yurt dışında 5 merkezde ve 15 sektörde Türk Ticaret Merkezi var. Yeni hedefimiz 35 yerde daha açmak.



- Şirketlerin kuruluşunu, ticaret sicil müdürlükleri ile birikte gerçekleştiriyoruz. Hem maliyet hem de süreler düştü. E-ticareti güveni tesis etmek için "güvenli site damgasın"ı oluşturduk. En kısa sürede bu da yürürlüğe girecek. Güvenli site damgasını içeren sitelerden güvenle alışveriş yapabilecekler. Sitelerin bir yerinde güvenli site damgası olacak. Yetiştirebilirsek önümüzdeki hafta, ama en geç bu ay içerisinde güvenli site uygulaması uygulamaya başlanacak.



- "Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019'da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz."



Sürecek





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