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Bakan Pekcan: Hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet sektörümüzün daha da kurumsallaşması amacıyla yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk." dedi

Bakan Pekcan: Hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk
DHA

Ticaret Bakanlığının "Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet sektörümüzün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk. Hizmet İhracatçıları Birliği´nin sekretarya hizmetleri artık bu yeni Genel Sekreterlik tarafından yürütülecek, hizmet sektörümüz tıpkı imalat sektörlerimiz gibi ayrı bir Genel Sekreterlikle daha etkin bir şekilde hizmet etme imkanına kavuşacak. Hayırlı olsun" ifadesine yer verdi.

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