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Bakan Pekcan: 'Kolay İhracat Noktaları' projesini hayata geçiriyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların yerleşik olduğu yerlerden sıfır bürokrasiyle beyanname açabilmesini sağlamak, daha kaliteli hizmet sunmak ve gümrüklerin iş yükünü azaltmak amacıyla "Kolay İhracat Noktaları" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi. Pekcan, "Bu projeyle güvenliği üst seviyede tutarak ihracatta transit prosedürlerini önemli ölçüde azaltıyoruz" dedi

Bakan Pekcan: 'Kolay İhracat Noktaları' projesini hayata geçiriyoruz
AA

Bakan Pekcan, yaptığı açıklamada, Türkiye’yi dünyada "ticaretin en kolay, en hızlı ve en güvenilir adresi kılma" misyonuyla, yakın zamanda devreye aldıkları kağıtsız ihracat, varış öncesi gümrükleme, ihracatçılar için ithalatta gümrükleme, izinli alıcı gibi projelerine bir yenisini daha eklediklerini vurguladı.

Söz konusu projeyle güvenliği üst seviyede tutarak ihracatta transit prosedürlerini önemli ölçüde azalttıklarını bildiren Pekcan, ihracatçılara ofislerinden ihracat beyannamesini en yakın gümrük müdürlüğünü seçerek açabilme ve eşyasını hiç vakit kaybetmeden doğrudan fabrikasından yükleyerek izinli göndericinin tesislerine yollayabilme imkanı tanındığını söyledi.

Pekcan, "Dolayısıyla transit beyannamesi açılmasına, mühür tatbik edilmesine, gümrük müdürlüğüne uğranılmasına veya evrak götürülmesine gerek kalmayacak, taşımacı aynı sistemle yol boyunca ihracat eşyasını toplayarak ilerleyebilecek. Belge kontrolü elektronik ortamda yapılacak, ihtiyaç duyulması halinde fiziki kontrol ise izinli göndericinin tesislerinde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

AB'DEKİ MERKEZİ GÜMRÜKLEME UYGULAMASININ TÜRKİYE'DEKKİ İLK ALTYAPISI

Kolay İhracat Noktaları ile ihracat yüklerinin hedef pazarlara daha kolay şekilde ulaştırılmasını mümkün hale getirdiklerini anlatan Pekcan, "Daha düşük maliyetle ihracat yükü taşınmasının ve yük konsolidasyonu yapabilmesinin önünü açarak, operasyonel kolaylıklar sağladık." dedi.

Bu kolaylığın aynı zamanda, Avrupa Birliği’nde (AB) uygulanan merkezi gümrüklemenin Türkiye’deki ilk aşaması ve altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Pekcan, "Bu yeni kolaylığın başta ihracat ailemiz olmak üzere tüm iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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