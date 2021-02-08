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Bakan Pekcan: Macaristan ile 6 milyar dolarlık ticaret çalışmaları devam ediyor

Türk Eximbank ile Macaristan’ın resmi ihracat destek kuruluşu MEHIB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Macaristan ile şu anda karşılıklı ticaretimiz 2,7 milyar dolara ulaştı. 6 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için de karşılıklı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bakan Pekcan: Macaristan ile 6 milyar dolarlık ticaret çalışmaları devam ediyor
İHA

Ticaret Bakanı Pekcan ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile Ankara’da gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmenin ardından Türk Eximbank ile Macaristan’ın resmi ihracat destek kuruluşu MEHIB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’ın huzurunda Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve MEHIB Genel Müdürü Jkli Gergelyand imza attı.

Anlaşma ile Türk Eximbank ve MEHIB arasında imzalanan anlaşmayla Türk ve Macar firmalarının üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği projelerde sigorta/reasürans desteği sağlanmasına imkan tanınacaktır. Anlaşma, Türk ve Macar firmalarının üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatının tek dokümantasyon ve ortak finansal koşullar ile daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci ile desteklemesine yönelik mekanizma sektörden gelecek talepleri karşılamak üzere hazır hale getirildi.

"6 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN KARŞILIKLI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile pandemi döneminde sık sık görüşmeleri olduğunu anımsatarak, "İki kez telefon görüşmemiz, burada ikinci yüz yüze görüşmemiz. Biz Macaristan ile olan dostane ilişkilerimizden son derece memnunuz ve bu ilişkilerimizi ticari ve ekonomi alanda da artırmak üzere her iki taraf da el birliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda karşılıklı ticaretimiz 2,7 milyar dolara ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Macaristan’ın Sayın Başkanı’nın hedefledikleri üzere 6 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için de karşılıklı çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımızı gerek Macaristan’da gerek de Türkiye’de ortak yatırım iş birlikleri alanında cesaretlendiriyoruz. Sayın Szijjarto’ya da bu konuda öncü rol oynadığı için Macar firmalarına Türkiye’de yatırım yapmaya teşvik ettikleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Bu anlaşmanın da iş dünyasının üçüncü ülkelerde yapacağı projelerde finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olacak”
Bakan Pekcan, daha önce Afrika ile ilgili 2 çalıştay yaptıklarını belirterek, "Bugün çok güzel bir anlaşma imzaladık. Türk Eximbank ile Macaristan'ın Resmi İhracat Destek Kuruluşu MEHIB Arasında Yapılacak İşbirliği Anlaşması imzaladık. Bu anlaşmanın da iş dünyasının üçüncü ülkelerde yapacağı projelerde finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olacak. Onlara projeler alırken destek olacak. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önce Afrika ile ilgili 2 çalıştay yapmıştık. İnşallah pandemi sonrasında da bir çalıştayı da sayın Bakanla Budapeşte’de gerçekleştirmek üzere mutabık kaldık. Bunun dışında sayın Szijjarto’nun eş başkan olduğu toplantı esnasında geçiş kotaları 74 bine artırılmıştı biliyorsunuz. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ettik. Ama hala Romanya - Macaristan sınırında bekleyen tırlarımızda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Türk iş insanlarının ve Macaristan’da çalışan personelin B tipi vize alması konusunda desteklerini rica ettik. Kendileri talimat verdiler bu konuda da hızlandırmak üzere” ifadelerini kullandı.

“AB ile ilgili konular gündeme geldi, karşılıklı olarak. Başta Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve tam üyelik müzakereleri olmak üzere”
Bakan Pekcan, Bakan Szijjarto ile Avrupa Birliği (AB) ile ilgili konuları ele aldığını belirterek, "AB ile ilgili konular gündeme geldi, karşılıklı olarak. Başta Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve tam üyelik müzakereleri olmak üzere. Biz sayın Szijjarto’nun her zamanki işbirliği için kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu imzaladığımız anlaşma da her iki ülke iş dünyasının üçüncü ülkelerde beraber atacakları adımları güçlendirecek ve artıracaktır. Bundan böyle de başta Macaristan olmak üzere AB ülkeleriyle ticaret ve ekonomik alanda görüşmelerimizi sıklıkla sürdüreceğiz. Bu görüşmelere devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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