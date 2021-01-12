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Bakan Selçuk: 2020 yılında ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 hattımıza 32.8 milyon çağrı aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 yılında vatandaşlardan gelen 32,8 milyon çağrıyı cevapsız bırakmadı. Bakan Selçuk, vatandaşlardan gelen çağrıların SMS, e-Devlet ve işaret dili çağrıları olduğunu belirtti

Bakan Selçuk: 2020 yılında ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 hattımıza 32.8 milyon çağrı aldık
HABERTURK.COM

Bakanlık, halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurduğu ve vatandaşların ücretsiz ulaştığı ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 çağrı merkezleriyle etkin ve hızlı bir şekilde 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ALO 183 hattının, aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik gelen çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan bir hat olduğunu söyledi.

"ALO 183 HATTIMIZA 1.4 MİLYON ÇAĞRI GELDİ"

Bakan Selçuk, vatandaşlardan gelen çağrıların SMS, e-Devlet ve işaret dili çağrıları olduğunu belirterek, “ALO 183 hattımıza kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetlerimizin yanı sıra çeyiz yardımı, kadın istihdamı gibi konularda da müracaatlar oluyor. Bu kapsamda, 2020 yılında ALO 183 hattımıza 1,4 milyon çağrı geldi” dedi. Selçuk, salgın döneminde ALO 183 WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla vatandaşlara sosyal hizmet sunmaya başladıklarını da kaydetti.

"ALO 144 İLE 8.1 MİLYON BAŞVURUYA CEVAP VERDİLK"

Bakan Selçuk, ALO 144 hattı ile şartlı eğitim ve sağlık, gıda, engelli aylığı ve eşi vefat eden kadınlara destek gibi sosyal yardımlar konusunda vatandaşlardan gelen çağrıları cevapladıklarını ifade etti. Selçuk, ALO 144 hattı ile 2020 yılında 8,1 milyon başvuruya cevap verdiklerini söyledi.

"VATANDAŞLAR ALO 170 HATTINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ"

ALO 170 hattına da sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili konularda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Bakan Selçuk, “Hattımıza gelen çağrılar 2019 yılına oranla yüzde 57 artış göstererek 23,3 milyona ulaştı. Burada vatandaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği, emeklilik işlemleri, kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik sigortası ve mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili sorularını çözüme kavuşturduk Pandemi döneminde özellikle İŞKUR’a kısa çalışma ödeneği, kamu işçi alımları konularında yoğun çağrı geldi” dedi.

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