Kadro sorunu yaşanmayacak

Okul Profili Değerlendirme Çalışması'yla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların hani konuda iyi hangi konuda geri olduğunu belirleyerek, kötü oldukları noktaları düzeltmeleri için bir yıllık yol haritası verileceğini söyledi.

Selçuk, "Her okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek. Bir yılın sonunda da hangi okul başarmış hangisi başaramamış bakacağız ve duruma göre önlemlerimizi alacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Ortaöğretimde ders sayılarının azaltılmasıyla ilgili olarak da "Bu, sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma" ifadelerini kullandı.

'BİR HAFTA İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ'

Çalışmaya birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Selçuk, Fakat genel ilke olarak hiçbir öğretmenimizin açıkta kalması ya da norm kadro sorunu yaşaması, belirli birtakım gerekçeler nedeniyle öğretmenlerimizin derslerinin ellerinden alınması asla söz konusu olmayacak. Eğitim sisteminde bir şeyi yeşertme talebimiz var, bu mutfaktan, sahadan olacak. Öğretmenlerimizin gönülden katılımıyla, desteğiyle, okul müdürlerimizin liderliğiyle başaracağız" diye konuştu.