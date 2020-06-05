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Bakan Selçuk’tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı" dedi

Olgunlaşma Enstitüleri
DHA

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından çocuklara özel maske üretimi ile ilgili fotoğraflı mesaj paylaştı. Selçuk "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı. Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin ‘http://epttavm.com’ mağazalarında. Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar" ifadelerine yer verdi. Fotoğrafta ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olgunlaşma enstitülerinde çocukların yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak üretilen özel maskelerin görüntüleri yer aldı.

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