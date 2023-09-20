Bakan Şimşek ABD'de yatırımcılarla buluştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantının ardından "Türkiye yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından 13. Türkiye Yatırım Konferansı düzenlendi.

Goldman Sachs ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın yanı sıra ABD ve Türkiye'den iş dünyası temsilcileri ile portföy yatırımcıları katıldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin sunum yapıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

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Türkiye'nin Orta Vadeli Programı'nın (OVP) anlatıldığı toplantıda, ülkedeki yatırım ortamı ve fırsatları ele alındı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalara tam desteği olduğu vurgulandı.

Toplantıda, para politikası sıkılaşmasının enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağı kaydedilerek, mali disipline yönelik atılan adımlara değinildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ediyor. ABD temaslarımız kapsamında New York’ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile verimli görüşmeler yapıyoruz. Bugün iki ayrı önemli etkinliğe katılarak ülkemize ilgi duyan kalabalık bir yatırımcı grubuna hitap etme imkânı buldum. Dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu buluşmaların ilkinde, dünyanın önde gelen fonların yöneticileri ile bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, ekonomi programımızın hedeflerini ve izleyeceğimiz yol haritasını paylaştım.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı’nda ise kalabalık bir yatırımcı kitlesine hitap ederek Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye’ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum."