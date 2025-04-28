Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk - Bloomberg HT ortak yayınına katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yarın (29 Nisan 2025) saat 10.00'da Habertürk ve BloombergHT ortak yayınına katılacak
Giriş: 28.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:32
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk-Bloomberg HT canlı yayına katılarak soruları yanıtlayacak.
29 Nisan 2025 Salı günü sabah saat 10.00'da canlı yayına katılacak olan Şimşek, ekonomi gündemindeki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.
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