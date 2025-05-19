Bakan Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacak

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

Burada Katar Ekonomi Forumu'na katılacak olan Şimşek, yarın gerçekleştirilecek "Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" başlıklı üst düzey oturumda panelist olarak yer alacak.

Şimşek'e bu oturumda Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim eşlik edecek. Panelde, küresel ekonomik görünüm, ülkelerin büyüme dinamikleri ve bölgesel işbirliği konuları ele alınacak.

KARŞILIKLI YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEK

Doha temasları kapsamında Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek reel sektör toplantısına da katılacak olan Şimşek, Katarlı iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Şimşek, karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Şimşek, ayrıca, Katar'daki önde gelen finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında buluşacak.

Katar'daki temasları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Şimşek, bu görüşmelerde bölgesel ekonomik gündeme ilişkin görüşlerini paylaşacak.