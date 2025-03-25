Bakan Şimşek yabancı yatırımcılarla görüşecek

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Salı günü uluslararası yatırımcılarla bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Habere göre Bakan Şimşek'in Londra saatiyle 13:00'te bir telekonferansla konuşması planlanıyor.

Yetkililerin aktardığına göre, geçtiğimiz hafta İBB'ye operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasada yaşanan gelişmeler sonrası Bakan Şimşek, yaşanılan piyasa dalgalanmalarının yatıştırılmasını amaçlıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN MESAJLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 23 Mart'ta da tüm gün ekonomi kurumlarıyla birlikte çalışarak atılacak adımları değerlendirmişti.

Şimşek başkanlığında yapılan toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul ve kamu bankalarını temsilen Ziraat Bankası katılmış ve toplantıda, ekonomiye yönelik atılacak adımlar şekillendirilmişti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa edeceği iddialarına yönelik, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.