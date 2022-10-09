İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde “Hamo Ağa” olarak tanınan kanaat önderi Mehmet Arslan'ın oğlu iş adamı Tahsin Arslan'ın yaptırdığı "Muhammed Recai Arslan Kur'an Kursu" açılışına ve hafızlık icazet programına katıldı. Bakan Soylu, ilçeden ayrıldıktan sonra, 6-8 Ekim olaylarında kurban eti dağıtırken terör örgütü PKK’lılar tarafından arkadaşlarıyla birlikte katledilen Yasin Börü’nün ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Soylu, basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu, paylaşımında, “Diyarbakır’da, bir bayram gününde bu millete kastetmiş hainler tarafından katledilen Yasin Börü evladımızın ailesini ziyaret ettik. Ailesinin sabrına, metanetine minnettarız. Allah, evladımıza rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.