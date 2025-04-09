Bakan Tekin'den "okulların erken kapanacağına dair iddialara" yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların erken kapanacağına yönelik iddialara ilişkin, "Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada dururken onu ya görüp manipüle etmek, yalan yanlış şey yazmak ya da ona bakmadan açıklama yapmak iyi niyetli bir davranış değil, kaotik bir düşünceye sebebiyet vermek ya da tembellik" dedi.

Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şu anda gelecek eğitim öğretim yılının akademik takvimi üzerinde çalıştıklarını ve bir ay içerisinde takvimi ilan edeceklerini belirten Tekin, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılı o takvime göre yürüyecek. Biz işlerimizi planlı programlı yapıyoruz. Onu yazanlar gibi böyle kaos üretecek mantıkla çalışma yürütmüyoruz" dedi.

Okulların bu yıl erken kapanacağına yönelik iddiaların da gerçek dışı olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti: "Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada dururken onu ya görüp manipüle etmek, yalan yanlış şey yazmak ya da ona bakmadan açıklama yapmak iyi niyetli bir davranış değil, kaotik bir düşünceye sebebiyet vermek ya da tembellik. Biz de basın açıklamamızda buna yer verdik zaten."