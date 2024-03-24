Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Tunç: Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz

        Bakan Tunç: Cumhuriyetin ikinci yüzyılı dünyada Türkiye Yüzyılı olacak

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek büyük bir reform yaptık. O krizler üreten, koalisyonlar üreten, siyasi krizlerden ekonomik krizlere, ekonomik krizlerden anarşiye, oradan vesayetçi, darbeci anlayışların üretilmesine yol açan, teröre yol açan o darbeci anlayışı yeşerten o 90'lı yıllarda bu ülkeye büyük sıkıntılar çektiren, bir buçuk yılda bir hükümetlerin değiştiği o krizler üreten sistemi geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye yüzyılının inşasına başladık, temellerini attık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah dünyada Türkiye Yüzyılı olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 22:08 Güncelleme: 24.03.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç: Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seçim çalışmalarını Bartın’da sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra ilçesinde AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Amasra Belediye Başkanı Ahmet Reis ve AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti. Bakan Tunç, Amasra esnaf ziyareti sırasında CHP Amasra seçim bürosunu da ziyaret ederek, partilerle sohbet ederek çocuklara oyuncak dağıttı.

        "CUMHURİYETİMİZİ İKİNCİ YÜZYILI DÜNYADA TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK"

        Bakan Tunç, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda ‘Cumhur İttifakı iftarına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Tunç, “Türkiye'yi enerjide bağımsız, savunma sanayinde güçlü, teröre karşı dirayetli, dış tehditlere karşı dirayetli bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Terörün her türlüsüyle mücadele ederek terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve çocuklarımızı, gençlerimizi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde Cumhur İttifakı olarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Dünyada da adaleti savunmaya, hakkı savunmaya, dengeli dış politikamızla Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz. Mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Filistinli mazlumları savunmaya devam edeceğiz. Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Dünyada insan haklarını savunucu bir ülke olarak öne çıkmaya devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Türkiye'nin demokrasi standardını yükselttik. Darbelere, muhtıralara karşı daha dirençli olmasının yolunu açtık. Gerçekleştirdiğimiz o büyük reformlarla anayasa değişiklikleriyle sizlerin verdiği, o 'evet' oylarıyla bu reformlar hayata geçti ve bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü ve demokrasi ve cumhuriyeti güçlü bir ülke. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek de büyük bir reform yaptık. O krizler üreten, koalisyonlar üreten, siyasi krizlerden ekonomik krizlere, ekonomik krizlerden anarşiye, oradan vesayetçi, darbeci anlayışların üretilmesine yol açan, teröre yol açan o darbeci anlayışı yeşerten o 90’lı yıllarda bu ülkeye büyük sıkıntılar çektiren, bir buçuk yılda bir hükümetlerin değiştiği o krizler üreten sistemi geride bıraktık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye Yüzyılının inşasına başladık, temellerini attık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı inşallah dünyada Türkiye Yüzyılı olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Yer altının gizemli harikaları!
        Yer altının gizemli harikaları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Mart ayında hangi balıklar yenir?
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış