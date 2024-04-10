Bakan Uraloğlu: 2030'a kadar milli tren seti sayımız 56'ya ulaşacak

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve bu alanda atılan adımların meyvelerinin alındığını söyledi. Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretimi konusunda kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye hayal edilemeyen pek çok şeyi başardı, başarmaya da devam edecek. Çünkü azmimiz büyük, hedeflerimiz ise çok daha büyük. Bu amaçla tamamen yerli ve milli olarak TÜRASAŞ tarafından üretilerek 27 Mayıs 2023 tarihinde yolculu seferlerine başlayan milli elektrikli setlerimiz, Adapazarı ile Gebze arasında 10 aydır başarıyla hizmet veriyor. Milli elektrikli tren setimiz aynı zamanda konforuyla da göz dolduruyor" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ HIZLI TREN TASARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Son teknolojinin kullanıldığı milli elektrikli setlerin 160 kilometre hız yapabildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada kullanılmak için de üretildi. Uluslararası demir yolunda kullanılabilirlik, karşılıklı işletilebilirlik sertifikası olan TSI sertifikasına sahip olarak üretilen setler, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirler arası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç sayısına sahip olarak üretilebiliyor. 5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor, uzun yolculuklar için restoran bulunuyor. Ayrıca işletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. Kalitesiyle de yakın zamanda birçok ülkeye ihraç edilmeye başlayacak" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ta tren setlerinin üretiminin her geçen gün artarak sürdürüldüğünü belirterek, demir yolu ekosisteminin gelişmesi sayesinde Türkiye'nin yakın zamanda demir yolu araçlarında dışa bağımlılığın tamamen sona ereceğini vurguladı. 2 milli elektrikli tren setinin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıdığını belirten Uraloğlu, "TÜRASAŞ tarafından imalatı ve testleri tamamlanan 3'üncü setimiz de 30 Mart 2024 tarihinde TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilerek raylara inerek vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Ancak şunu da belirtmek isterim ki 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve 2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak. 2030 yılına kadar ise toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkmış olacak" dedi.