Bakan Uraloğlu: "YHT 14 yılda 76 milyonu taşıdı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yüksek Hızlı Trenle (YHT) bugüne kadar seyahat eden yolcu sayısı 76 milyonu aşmış durumda. Yüksek Hızlı Trenler geçtikleri 11 ilde ülke nüfusunun yüzde 35'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla nüfusun ise yüzde 53'nün hayatını kolaylaştırıyor" dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2009 Mart’ında Ankara-Eskişehir hattında ilk kez hizmet vermeye başlayan, şuan 11 ilde yolcu taşıyan Yüksek Hızlı Tren hatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin dünyada 8, Avrupa'da ise 6’ıncı YHT teknolojisini kullanan ülke konumunda olduğunu belirten Uraloğlu, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman ve Eskişehir-İstanbul ve en son 26 Nisan 2023 tarihinde işletmeye açılan Ankara- Sivas hatlarında YHT'lerin hizmet verdiğini hatırlattı.

Hızlı, konforlu ve güvenilir hizmetiyle öne çıkan Yüksek Hızlı Trenlerin günde söz konusu hatlarda 66 sefer yaptığını kaydeden Uraloğlu, "Her gün yaklaşık 40 bin kişi Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat ediyor. Yüksek Hızlı Trenler, geçtikleri 11 ilde ülke nüfusunun yüzde 35'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla ise nüfusun yüzde 53'nün hayatını kolaylaştırıyor" diye konuştu.

ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYOR

Yüksek Hızlı Trenle bugüne kadar 76 milyona yakın yolcu taşındığını ifade eden Uraloğlu, "Yüksek Hızlı Trenler; Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas’a doğrudan sefer yapıyor. Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Malatya, Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Antalya, Manavgat, Alanya ve Adana’ya kombine taşımacılık yapılıyor. Yüksek Hızlı Tren artı otobüs ya da Yüksek Hızlı Tren artı tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılığı otobüs ile yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor” dedi.

SAATLERİN ÖNEMİ AZALDI

Bakan Uraloğlu, güven ve konforla birlikte zamandan tasarruf sağlandığını kaydederek, “İstanbul-Konya-Antalya (Alanya) arasındaki seyahat süresi otobüsle 11 saat iken, YHT artı otobüs bağlantısıyla 10 saat, Konya-Ankara-Sivas otobüsle 7 saat iken YHT ile 4 saat 45 dakika, İstanbul- Konya Karaman otobüsle 11 saat 30 dakika iken YHT bağlantısıyla 6 saat 55 dakika, İstanbul- Eskişehir- Kütahya-Tavşanlı otobüsle 7 saat iken YHT bağlantısıyla 4 saat 45dakika, Ankara- Eskişehir- Kütahya-Tavşanlı otobüsle 4 saat iken YHT bağlantısıyla 2 saat 46 dakikaya, Ankara- Sivas- Malatya otobüsle 10 saat iken YHT bağlantısıyla 7 saat 52 dakikaya iniyor. Artık saatlerinde önemi azaldı" diye konuştu.