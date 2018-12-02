Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi inceleme ve açılış için Burdur'a geldi. Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı valilikte ziyaret etti. İki bakan daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Teknokenti'nin açılışını yaptı. Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, yolu keserek 'Sayın Bakanım Yurdumuza Çaya Bekliyoruz' pankartı açan öğrencilerin isteğini kırmayıp, Fereli Sinan Efendi Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle çay içerek bir süre sohbet etti.

Öğrencilere MAKÜ Yerleşkesi'ndeki yüzme havuzunu kullanıp kullanmadıklarını soran Kasapoğlu 'Hayır' cevabını alınca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'ya öğrenciler için yüzme kursu açılması talimatı verdi ve "Bu konuyu takip edeceğim" dedi. İnternet hızından şikayet eden bir öğrenciye ise Bakan Kasapoğlu "İnternette film izliyorsunuz" dedi.

BAKAN VARANK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Varank ve Kasapoğlu daha sonra 15 Temmuz gecesi şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın adının verildiği kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphanenin açılış töreninde ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ı anlatan videonun gösterimi sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gözyaşlarını tutamadı. Bakan Varank, kürsüde konuşurken de duygulandı. Bakan Varank, kürsüden indikten sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun göğsüne yaslanarak gözyaşlarını tutamadı.

Kütüphanenin açılışında konuşan Bakan Varank, "Burdur tarihiyle müsemma ilim ve irfan şehri. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy ilk mecliste Burdur'u temsilen mebusluk yaptı. Burdur ilmin, irfanın ve milli mücadelenin şehridir. İşte bu şehrin şanına, tarihine, yakışır şekilde uzun yıllardır beklenen Mehmet Akif Esoy Üniversitesi'ni 2006 yılında Burdur'a kazandırdık. Maşallah üniversitemiz kurulduğu günden bu yana hızla büyüyor. Şimdi de üniversitemize ve Burdur'umuza yakışır bir şekilde çok güzel bir kütüphaneyi açıyoruz. Merhum ağabeyim İlhan Varank isminin bu esere verilmesi beni oldukça duygulandırdı. Muhtemelen konuşmamı bitiremeyeceğim. Bu eserler şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

'ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇTİ, CANINI ORTAYA KOYDU'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da "Ülkemizi güçlü kılmak, geleceği bugünden inşa etmek için teknolojiyi takip eden değil, teknoloji üreten, teknolojik anlamda takip edilen bir ülke olmamız gerekiyor. İlhan Varank Kütüphanesi'nin gençler için bir hazine değerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu kütüphanede çalışan gençlerimiz, okuyan gençlerimiz okudukları kitaplarla aslında geleceğin inşasında, başta kendi gelecekleri olmak üzere ülkemizin geleceğinin inşasında ciddi bir rol üstlenecek. İlhan Varank ismi bu kütüphane için çok anlamlı, çok önemli. O darbe gecesi, o hain güruha karşı ilk direnen sembol isimlerden birisi. Şehadet şerbetini içti, canını ortaya koydu. Kendisi tevazu, fedakarlık ve çalışkanlığı ile gerçek bir hoca ve bilimadamıydı. İnşallah ümit ediyorum bu kütüphanede çalışan gençlerimiz onun yolundan yürüyecek ve İlhan Varank'ların ölmeyeceğini, yaşayacağını ispat edecekler" diye konuştu.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, 2006 yılında kurulan üniversitenin 11 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul, 4 enstitü ve 1 konservatuvar olmak üzere toplam 35 akademik birim, 33 bin öğrenci, 900 akademik personelle akademik dünyada varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Varank ve Kasapoğlu daha sonra kent merkezindeki bir restoranda sanayici ve iş insanlarıyla öğle yemeğinde buluştu.













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