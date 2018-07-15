Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "FETÖ'ye hukuk içinde hesap sorulmaktadır ve sorulacaktır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Bundan 2 yıl önce, 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış ve 40 yılı aşkın süre boyunca sinsi virüs gibi ordu içinde yuvalanmış Fethullahçı teröristlerin, kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını belirten Bakan Varank şunları söyledi:
"DARBELER DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"
"Cumhurbaşkanımızın cesur ve dirayetli duruşu, milletini sokağa çağırması, aziz milletimizin de bu çağrıya anında cevap vererek sokaklara akın etmesi, mermilere, zırhlı araçlara, tanklara, helikopter ve uçaklardan atılan bombalara gövdesini siper etmesi sayesinde alçak darbe girişimi durduruldu. 15 Temmuz, aziz milletimizin uzun ve kutlu yolculuğunda en önemli zafer sayfalarından biri olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. 15 Temmuz, Türkiye'nin 21. yüzyıldaki şahlanışının adı olmuştur. 15 Temmuz, tarihi şan ve şerefle yazılmış milletimiz için yeni bir iftihar vesikası olmuştur. 15 Temmuz, Türkiye için olduğu kadar, yeryüzündeki tüm mazlum, mağdur milletler için ilham kaynağı, zulme başkaldırının, direnişin ve nihayet zaferin timsali olmuştur. Ne 15 Temmuz'daki alçak terör saldırısının, ne de o gece elde ettiğimiz muhteşem zaferin unutulmasına ve unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli iradeye, seçilmiş Cumhurbaşkanına ve Meclis'e, nereden gelirse, kimden gelirse gelsin, hiçbir saldırı bundan sonra karşılıksız kalmayacaktır. Türkiye'de darbeler dönemi 15 Temmuz'la birlikte kapanmıştır. Türkiye'nin darbelerle malul demokrasisi artık sarsılmaz bir güç kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden inşa edilen devlet sistemimizle milli irade güç kazanmış, demokrasimiz sağlam ve sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur. Buradan geriye dönüşe en başta aziz milletimiz göz yummayacaktır" ifadelerini kullandı.
"AİLEMİZİN GÖZ BEBEĞİ..."
"15 Temmuz kanlı darbe girişimine kalkışan alçak Fethullahçı teröristlere ve FETÖ'ye hukuk içinde hesap sorulmaktadır ve sorulacaktır" diyen Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "FETÖ'nün inine girilmiştir" sözünün anımsatarak, "Fethullah Gülen ve suç ortakları, hangi ülkeye kaçmış olurlarsa olsunlar, nerede saklanırlarsa saklansınlar, er ya da geç yaptıklarının hesabını verecek, cezasını çekeceklerdir. Şehitlerimizin aileleri müsterih olsunlar, gazilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek. İkinci sene-i devriyesi vesilesiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü'nün kutlu, mübarek olmasını diliyorum. Başta, şehadetiyle iftihar ettiğimiz, ailemizin göz bebeği Prof. Dr. İlhan Varank olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız" diye konuştu.
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