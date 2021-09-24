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Bakan Varank gençlerle roket tasarladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki atölyesinde, gençlerle birlikte roket tasarladı.

Bakan Varank gençlerle roket tasarladı
AA

Varank, TÜBİTAK SAGE'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'teki standını ziyaret etti. Ziyaretinde Varank'a Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ve Delta V Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu da eşlik etti.

Burada, "Roketimi Tasarlıyorum" atölyesi ve roket yarışması sergi alanı hakkında Okumuş'tan bilgi alan Varank, atölyede gençlerle birlikte roket tasarladı.

TEKNOFEST'te roket yarışması çadırında, TÜBİTAK SAGE'nin Roketsan ile yürütücülüğünü paylaştığı roket yarışması finalistleri roketlerini sergileyip tecrübelerini ziyaretçilere aktarma fırsatı buluyor.

TÜBİTAK SAGE mühendisleri tarafından roketin tanıtıldığı ve model roket maketinin yaptırıldığı "Roketimi Tasarlıyorum" atölyesi, çocuk ve genç katılımcılardan büyük ilgi görüyor.

TEKNOFEST boyunca günde 5 seans şeklinde yapılan, çocukların uzay ve havacılık konusunda bilgi ve farkındalığının artması amaçlanan atölyede, roket hakkında bilgi verildikten sonra model roket maketinin yapım aşamaları tamamlanıyor.

İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin daha fazla ilgi gösterdiği atölyeye, festivalin ilk 3 gününde yaklaşık 1000 öğrenci katıldı.​​​​​​​

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