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Bakan açıkladı: Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? 2022 Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

Aile Destek Programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından tekrardan gündeme geldi. Yaklaşık 4 milyon aileye 15 milyar TL'lik katkı sağlamayı amaçlayan Aile Destek Programı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu programa başvuru yapmak isteyenler " Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? 2022 Aile Destek Programı başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair merak edilen soruların yanıtı...

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  • Bakan Yanık açıkladı: Aile Destek Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 Aile Destek Programı başvuru şartları neler, kimleri kapsıyor?

    Milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren Aile Destek Programı başvuru tarihi araştırmaları yeniden hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada 12 ay süreyle ödenecek maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşların da faydalanabileceğini belirtti. Peki Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? 2022 Aile Destek Programı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
  • Bakan Yanık açıkladı: Aile Destek Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 Aile Destek Programı başvuru şartları neler, kimleri kapsıyor?

    12 AY SÜREYLE MADDİ YARDIM

    Derya Yanık, paylaşımında, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programı'na başvurular başladı." ifadelerini kullandı.

    Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:

    "Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek. İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda."
  • Bakan Yanık açıkladı: Aile Destek Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 Aile Destek Programı başvuru şartları neler, kimleri kapsıyor?

    AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR?

    Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    Başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

    durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

     
  • Bakan Yanık açıkladı: Aile Destek Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 Aile Destek Programı başvuru şartları neler, kimleri kapsıyor?

    Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

    Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

    Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

    450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Mayıs ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Haziran ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

    Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.

    Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

    DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

    İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.
  • Bakan Yanık açıkladı: Aile Destek Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 Aile Destek Programı başvuru şartları neler, kimleri kapsıyor?

    AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN AMACI NEDİR?

    Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı ve 27 Haziran Pazartesi günü başlayan Aile Destek Programı başvurularıyla birlikte, detayları da araştırılmaya başladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedeflediklerini paylaştı.

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)

    Aylık Destek Tutarı (TL)

    450 TL ve altı 600

    450 TL üzeri ─ 772,60 TL ve altı 550

    772,60 TL üzeri ─  1.095,20 TL ve altı 500

    1.095,20 TL üzeri ─  1.417,80 TL’den az 450

     

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

    AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMESİ KAÇ AY YAPILACAK?

    Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

     

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