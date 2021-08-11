Bakan Yanık: Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TLSED ödemesini bugün yapıyoruz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Bakanlık tarafından SED yardımı yapıldığını ifade etti.

Çocuklar için ortalama 1259 TL ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, ödemelerin bugün başladığını, 15 Ağustos’a kadar tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem veriyoruz. Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TL SED ödemesini bugün yapıyoruz.”