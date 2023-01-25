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Bakan Yanık'tan ek zam açıklaması! 2023 güncel yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı...

Sosyal destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Bakan Yanık “Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız” ifadelerini kullandı. İşte, 2023 zamlı yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ödemeleri...

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  • Bakan Yanık'tan sosyal destek ödemelerine ek zam açıklaması! 2023 yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirken gözler sosyal destek ödemelerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşlarına güncelleme yapıldığını açıkladı. İşte, 2023 güncel 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşları...
  • Bakan Yanık'tan sosyal destek ödemelerine ek zam açıklaması! 2023 yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    BAKAN YANIK'TAN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı’nın 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL’ye yükseldiğini açıkladı.
  • Bakan Yanık'tan sosyal destek ödemelerine ek zam açıklaması! 2023 yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    ARTIŞLI ÖDEMELER YAPILACAK

    Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşlı ve Engelli Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız” dedi.
  • Bakan Yanık'tan sosyal destek ödemelerine ek zam açıklaması! 2023 yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ YÜKSELDİ!

    Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1.536 TL’den 1.997 TL’ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, “Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.226 TL’den 1.594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL’den 2.392 TL’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.

     

    Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1.226 TL’den 1.594 TL’ye yükseldiğini bildirdi.
  • Bakan Yanık'tan sosyal destek ödemelerine ek zam açıklaması! 2023 yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    EVDE BAKIM YARDIMI 4.336 TL'YE ÇIKTI

    Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nın 3.336 TL’den 4.336 TL’ye çıktığını kaydetti.

     

    Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nda bulunduklarını bildirdi.
  • Bakan Yanık'tan sosyal destek ödemelerine ek zam açıklaması! 2023 yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    SED ÖDEMELERİ ARTTI

    Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL’den 3.038 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL’den 4.853 TL’ye çıkarıldı" dedi.
  • Bakan Yanık'tan sosyal destek ödemelerine ek zam açıklaması! 2023 yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    BİREYLER SOSYAL YARDIM MODELLERİYLE DESTEKLENİYOR

    Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık şunları söyledi:

    “Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.”
  • Bakan Yanık'tan sosyal destek ödemelerine ek zam açıklaması! 2023 yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal destek ödemelerinin zamlı olarak ödeneceğini açıkladı. Yaşlı aylığı bin 997 TL’ye yükseldi.

     
  • Bakan Yanık'tan sosyal destek ödemelerine ek zam açıklaması! 2023 yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    EVDE BAKIM AYLIĞI KAÇ TL OLDU?

    Evde Bakım Yardımı 4 bin 336 TL’ye,

     

    Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi ise 3 bin 38 TL’ye çıktı.
  • Bakan Yanık'tan sosyal destek ödemelerine ek zam açıklaması! 2023 yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    ENGELLİ MAAŞI NE KADARA YÜKSELDİ?

    Engelli maaşları 2023 yılında zamlandı.

    Yüzde 40-69 arası engelli aylığı bin 594 TL’ye,

    Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 392 TL’ye yükseldi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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