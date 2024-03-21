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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya: 31 Mart’ta İstanbul’da gerçek belediyecilik doğacak

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: 31 Mart’ta İstanbul’da gerçek belediyecilik doğacak

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye'de ziyaretlerde bulundu. Bakan Yerlikaya, "Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı İstanbul'da tekraren gerçek belediyecilik doğacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 20:31 Güncelleme: 21.03.2024 - 20:31
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        Bakan Yerlikaya: 31 Mart'ta İstanbul'da gerçek belediyecilik doğacak
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye’de, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte ziyaretlerde bulundu. Ihlamurkuyu Cemevi’ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, ziyaretinin ardından Alemdağ Caddesi üzerinden esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Yerlikaya, cadde üzerinde bulunan AK Parti standını ziyaret ederek burada vatandaşlara seslendi. Bakan Yerlikaya, “İstanbul Büyükşehir’de Murat Kurum başkanımız, İstanbul’un tüm hemşehrilerini kucaklayacak, kuşatacak ve hiçbir ayrımcılık yapmayacağına biz yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, Ümraniye’de yapımı devam eden ve Haziran ayında bitmesi beklenen yeni hükümet konağını ziyaret etti. Yerlikaya, hükümet binasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek personellerden bilgi aldı.

        "31 MART'TA İSTANBUL'DA GERÇEK BELEDİYECİLİK DOĞACAK

        Ümraniye’de konuşan Bakan Yerlikaya, “Gerçek belediyeciliği ne zaman tanıdı Türkiye? 1994’de Recep Tayyip Erdoğan ile tanıdı. Yıl 2024 aradan bu geçen süre içerisinde 25 yıl gerçek belediyecilik buradan başladı, İstanbul’da büyüdü ve tüm Türkiye’ye örnek oldu. Yapılıyor şu anda. Ve Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı İstanbul’da tekraren gerçek belediyecilik doğacak” dedi.

        "İSTANBUL'UN TÜM HEMŞEHRİLERİNİ KUCAKLAYACAK"

        31 Mart seçimlerine yönelik Yerlikaya, “İstanbul Büyükşehir’de Murat Kurum başkanımız, İstanbul’un tüm hemşehrilerini kucaklayacak, kuşatacak ve hiçbir ayrımcılık yapmayacağına biz yürekten inanıyoruz. Çünkü bizim liderimizden öğrendiğimiz gerçek belediyecilik bu. Bunun için sandıklardan, büyükşehirimiz için Murat kurum Başkanı gerçek belediyeciliğin başkanı yapmaya var mıyız? Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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