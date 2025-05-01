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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 407 kişi gözaltına alındı

        Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 407 kişi gözaltına alındı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs'ın bilançosunu açıkladı: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı. Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 19:22 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:27
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        1 Mayıs açıklaması
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden 1 Mayıs'ın bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu bilgileri verdi:

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı. Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı. Taksim Meydanı’na “Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma” etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum.

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        #haberler
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