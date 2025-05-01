Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Pek çok şehirde düzenlenen yürüyüş ve mitinglerde emekçilerin talepleri dile getirilirken, birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

İSTANBUL İstanbul’da kutlamalar, sabah saatlerinde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyetin, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları eşliğinde yapılan anma töreninde, işçilerin ve emekçilerin mücadelesine vurgu yapıldı. Ana kutlama ise Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşti. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB öncülüğünde organize edilen mitinge, çeşitli siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da katıldı. Alanda yapılan konuşmalarda ekonomik adalet, iş güvenliği ve sendikal haklar ön plandaydı. REKLAM ANKARA

Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı. DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti üyeleri, sağanağa rağmen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı. Buradan "İş, ekmek, özgürlük", "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart ve dövizlerle yürüyen grup Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı'na ulaştı. Polis noktalarında arandıktan sonra kutlama alanına giren katılımcılar, taşıdıkları pankart ve flamalarla renkli görüntüler oluşturdu. Meydana kurulan platformdan bazı sendika, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler konuşma yaptı. Program, konserin ardından sona erdi. UŞAK

Uşak'ta eski belediye hizmet binası önünde toplanan kalabalık, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü. REKLAM Burada 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekildi ve zeybek gösterileri sunuldu. Programa CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da katıldı. SAMSUN

Samsun'da 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından yürüyüş ve miting gerçekleştirildi. İlkadım ilçesinde toplanan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri üyeleri, taşıdıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar çeşitli sloganlar atarak yürüdü. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Uğurcan Albak, işçilere esnek ve güvencesiz çalışma yöntemlerinin dayatıldığını öne sürerek, "Bu ülkenin zenginlikleri, üretenleri biziz. Fabrikaların, şantiyelerin, hastanelerin, okulların yönetimi ve kamu hizmetlerini ayakta tutanlar biziz." dedi. REKLAM Konuşmanın ardından katılımcılar, halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. ESKİŞEHİR

Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Atatürk Bulvarı'nda toplandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı etkinlikte katılımcılar, bulvar üzerinden sloganlar eşliğinde Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki meydana kadar yürüdü. Buradaki etkinliğe, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alandaki sendikaların temsilcileri katılımcılara hitap etti. İZMİR

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli noktalarda toplanan gruplar, Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. REKLAM Burada sendika ve siyasi partilerden çok sayıda kişi türküler eşliğinde halay çekti. Programa katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile siyasi parti ve sendika temsilcileri alandaki işçilerin 1 Mayıs'ını kutladı. DÜZCE

Düzce'de de işçi sendikaları, Cedidiye Meydanı'nda toplandı. Bazı siyasi parti, oda ve derneklerin de destek verdiği programda katılımcılar, ellerinde flamalar ve pankartlarla Anıtpark Meydanı'na yürüdü. Burada çeşitli sloganlar atan sendika üyeleri, daha sonra dağıldı. NİĞDE

Niğde'de, HAK-İŞ üyeleri Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda pankart açtı. Grup adına konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Kadir Yenel, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlumların yanında olduklarını söyledi. "Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan'a kadar pek çok coğrafyada insanlar temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldı." diyen Yenel, HAK-İŞ'in bütün mağdur ve mazlumlara olan borcunu ödemek için kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini aktardı. NEVŞEHİR

Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, CHP İl Teşkilatı, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri, Borsa Kavşağı'nda toplandı. Ellerindeki pankartlarla slogan atarak Diriliş Meydanı'na kadar yürüyen grup, meydandaki konuşmalar ve etkinliklerin ardından dağıldı. ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, Urfa Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen grup, Topçu Meydanı'na yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Urfa Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kemal Yüksekkaya, herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Yüksekkaya, 1 Mayıs'ın emekçilerin insanca yaşam, eşitlik, özgürlük ve barış talepleriyle alanları doldurduğu, dünyanın dört bir yanında mücadele ve dayanışmanın yükseltildiği tarihsel bir gün olduğunu belirtti. Gruptakiler daha sonra halay çekti. MALATYA

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile işçilerin katılımıyla Emeksiz Caddesi'nden Yüzüncü Yıl Kavşağı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Arama noktalarından geçen katılımcılar, Yüzüncü Yıl Kavşağı'ndaki etkinlikte konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekti. AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Tren Garı önünde buluştu. Katılımcılar, ellerinde bayraklar, pankartlar ve dövizlerle Ordu Bulvarı, Yeşilyol ve Kurtuluş Caddesi'nde sloganlar eşliğinde yürüdü. Zafer Meydanı'nda devam eden etkinlik, konuşmaların ardından sona erdi. KARAMAN

Karaman Lisesi önünde toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, 1. İstasyon Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü. Meydanda basın bildirisi okunmasının ardından kutlamaya katılanlar müzik eşliğinde halay çekti.​​​​​​​ ERZURUM