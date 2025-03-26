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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yerlikaya: Kahraman polislerimizle iftihar ediyorum

        Bakan Yerlikaya: Kahraman polislerimizle iftihar ediyorum

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı eylemlere karşı görevini özveriyle yapan valileri, emniyet müdürlerini ve polis memurlarını tebrik etti. Yerlikaya, "Her türlü provokasyona karşı sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden kahraman polislerimizle iftihar ediyorum" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 01:01 Güncelleme: 26.03.2025 - 01:05
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        "Kahraman polislerimizle iftihar ediyorum"
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, yasa dışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveriyle gerçekleştiren başta İstanbul Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız olmak üzere valiler ile emniyet müdürlerinin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

        Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Yasadışı eylemlere karşı büyük bir özveriyle görevini yapan başta İstanbul Valimiz ve Emniyet Müdürümüz olmak üzere valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum. Her türlü provokasyona karşı sabırla karşı duran, sağduyuyla görevlerini ifa eden kahraman polislerimizle iftihar ediyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini her daim korumaktadır, korumaya da devam edecektir" dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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