Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.261,52 %0,37
        DOLAR 42,9562 %0,00
        EURO 50,5515 %0,07
        GRAM ALTIN 5.966,21 %0,22
        FAİZ 37,22 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 98,94 %0,85
        BITCOIN 87.846,00 %0,23
        GBP/TRY 57,9959 %0,13
        EUR/USD 1,1745 %-0,01
        BRENT 60,85 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 9.754,75 %0,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını bildirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını bildirdi

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını belirterek, "Yeni düzenlemeyle, hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 19:49 Güncelleme: 01.01.2026 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını bildirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

        Yeni yılda kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Yeni düzenlemeyle, hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz. Kırsal kalkınma bütçemizin en az yüzde 20'sini kadın ve genç girişimcilerimize ayırıyoruz. Başvurularda kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütleri önceliklendiriyoruz. Dijital tarım, yapay zeka ve otomasyon uygulamalarını hibe kapsamına alarak kırsal dönüşüme hız kazandırıyoruz. Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor. Hayırlı olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvin'de çığ altında kalan çobanları arama çalışmaları sürüyor

        Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinin ardından sabah saatlerinde tekrar başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        DMD hastası Furkan için kampanya! "Hedefim yazılım mühendisi olmak"
        DMD hastası Furkan için kampanya! "Hedefim yazılım mühendisi olmak"
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!