Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz

        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözleşmeli üretimin, üreticinin ve sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araç olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak bu uygulamanın yaygınlaşması için somut adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:58 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hasat sezonu devam ederken, teknik ekiplerin gözlemleri ve üretici örgütlerinin bilgilendirmeleri sonucu, bazı üreticilerin haksız uygulamalarla karşı karşıya kaldığını tespit ettiklerini bildirdi.

        Sözleşmeli üretimin, hem üreticinin hem sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araç olduğuna işaret eden Yumaklı, "Dikkat edilmesi gereken husus, Bakanlığımız tarafından üretim konularına göre ayrı ayrı hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılmasıdır. Öte yandan, bugün sahada yaşananlar, üreticimizin hakkını korumak için sözleşmeli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Bakanlık olarak bu uygulamanın yaygınlaşması için somut adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Yumaklı, bu konuda bir seferberlik başlattıklarını bildirerek, başarılı uygulamalara imza atan sanayicilere ve üreticilere de teşekkür etti.

        "ÜRETİMDEKİ DENGELERİ BOZMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERE MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

        Buna rağmen sözleşme dışına çıkan fırsatçılara ve üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "İlgili Bakanlıklar olarak piyasa gözetim ve denetim yetkilerini bundan önce olduğu gibi sıkı bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar dikkate alındığında, sözleşmeli üretimi de içinde barındıran 'Tarımsal Üretim Planlaması', bu tip arz-talep dengesizliklerine çözüm olacaktır. Üretimden sorumlu bir Bakanlık olarak, bugüne kadar olduğu gibi alın terini emeğiyle buluşturan üreticimizi kollayan, güvenli gıdaya ulaşması en doğal hakkı olan tüketicimizi de koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam