Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hasat sezonu devam ederken, teknik ekiplerin gözlemleri ve üretici örgütlerinin bilgilendirmeleri sonucu, bazı üreticilerin haksız uygulamalarla karşı karşıya kaldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Sözleşmeli üretimin, hem üreticinin hem sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araç olduğuna işaret eden Yumaklı, "Dikkat edilmesi gereken husus, Bakanlığımız tarafından üretim konularına göre ayrı ayrı hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılmasıdır. Öte yandan, bugün sahada yaşananlar, üreticimizin hakkını korumak için sözleşmeli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Bakanlık olarak bu uygulamanın yaygınlaşması için somut adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.